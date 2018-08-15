Туристы подтвердили сокращение очередей на границе России и Грузии

15 августа 2018, 23:21

Туристы, которые пересекли сегодня контрольно-пропускной пункт на Военно-Грузинской дороге, сообщили, что сделали это за шесть часов и даже быстрее. О шести часах ожидания на границе рапортовало сегодня вечером и МЧС Северной Осетии. По данным североосетинской таможни, в очередях с обеих сторон границы скопились 500 автомобилей.

Как сообщал "Кавказский узел", МЧС с 8 августа информировало о многочасовых очередях на границе России и Грузии. 14 августа ведомство проинформировало о десятичасовом ожидании, тогда как автомобилисты заявили, что им приходится ждать в очередях 13 часов. Сегодня время ожидания проезда через КПП на Военно-Грузинской дороге сократилось до шести часов, заявило ведомство.

"По состоянию на 20.00 15 августа 2018 года, Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме. Время ожидания через пункт пропуска составляет порядка шести часов", - говорится в последнем сообщении о ситуации на границе, размещенном МЧС Северной Осетии на своем сайте.

Проезда на границе с российской стороны ожидают 250 легковых и 50 грузовых автомобилей, на въезд - 150 легковых и 50 грузовых, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказкогос узла" в пресс-службе североосетинской таможни. "В настоящее время дорога из России в Грузию через МАПП "Верхний Ларс" открыта для всех транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовые фуры и пассажирские автобусы. Контрольно-пропускной пункт функционирует круглосуточно. Время ожидания в очереди при пересечении границы составляет порядка двух часов", - рассказали в таможне.

Представитель таможни отметил, что за последние три дня российско-грузинскую границу в обе стороны пересекли 46 тысяч человек, то есть в среднем в сутки границу пересекают около 15 тысяч человек. Среднее число автомобилей, пересекающих границу, составляет 3318, а грузовиков - 600. Проектная пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска "Верхний Ларс" превышена многократно - КПП рассчитан на пропуск в сутки 170 грузовиков, 200 легковушек, 40 автобусов и 4000 человек, отметили в таможне.

Чтобы ускорить выезд из России, прикомандированы 30 дополнительных сотрудников таможни, добавлены дополнительные полосы для движения транспортных средств и участки прохождения паспортного контроля, заявили в ведомстве, назвав необоснованными те претензии, которые предъявляются к таможенникам.

Туристы потребовали уволить таможенников из-за очередей в Верхнем Ларсе. Петиция с этим требованием, опубликованная на сайте "Петиция президенту" 30 июля, сегодня к 23.00 мск собрала 2645 подписей.

Пользователи соцсетей не подтвердили информацию о двухчасовом ожидании на границе, однако констатировали улучшение ситуации. "Грузия - Россия всего 3,5 часа!" - заявил Павел Коваленко в 20.29 мск в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте", чем вызвал удивление других пользователей.

"Сегодня ехали из Грузии, спрашивали встречку из России перед финалом у грузинской таможни. Итог - шесть часов", написал Алексей Усачев. Лидия Елфимова сообщила в 21.45 мск, что на преодоление границы со стороны Грузии ей понадобилось около пяти часов.

В случае с автобусами ускорить проезд через границу могут деньги, заявил пользователь Olesya Grushetskaya. "Водитель говорит: "Надо скинуться по 300-500 рублей, чтоб не стоять в очереди". Если люди соглашаются - без очереди едет, если нет - стоит в очереди со всеми", - написала она сегодня.

Участники группы задумываются и над причинами того, что вызвало ажиотаж на российско-грузинской границе. "Кризис. На другую заграницу денег у народа нет", - считает Миша Бублегум.

Ценные советы автомобилистам, в том числе о том, как не попасть в пробку на границе, подобраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, "Кавказский узел" составил справку о Военно-Грузинской дороге.