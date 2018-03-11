Фермеры Армении требуют пропустить яблоки через российскую таможню

11 марта 2018, 04:09

Урожай яблок жителей общины Оганаван Арагацотнской области Армении более двух недель простаивает на КПП "Верхний Ларс" из-за отказа российской стороны принимать его. Требования к экспорту товара были ужесточены, сообщили "Кавказскому узлу" в Комитете госдоходов Армении.

Жители общины Оганаван Арагацотнской области Армении 6 марта перекрыли дорогу республиканского значения Ванадзор - Ереван и потребовали у правительства помочь решить вопрос с экспортом фруктов в Россию, передает корреспондент "Кавказского узла".

Урожай общины, в частности яблоки, простаивают на КПП «Верхний Ларс», российская сторона отказывается пропускать около 30 фур, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Оганаван Арсен Бегларян.

По его словам, запрет связан с попыткой провезти в Россию турецкий товар под видом армянского.

«Кто-то закупил турецкий товар, привез в Армению и попытался с армянскими документами экспортировать в Россию. Российская сторона обнаружила эту махинацию, решила не пропускать армянские грузовые машины и вернуть их обратно», - рассказал Бегларян.

Дорогу Ванадзор - Ереван жители общины разблокировали только после того, как с ними встретились представители администрация Арагацотнской области Армении, которые пообещали «в течение пары дней» решить вопрос экспорта армянских яблок в Россию.

По результатам встречи была достигнута договоренность, что находящиеся на КПП «Верхний Ларс» фуры с яблоками должны вернуться в Армению на границу с Грузией в Баграташенский таможенный пункт, где их переоформят, переупакуют товар, после чего с новыми документами они поедут в Россию, рассказал Бегларян.

9 марта жители общины вновь перекрыли дорогу с теми же требованием. Они заявили, что «нет никакого доверия к местным властям, машины как стояли на КПП, так и продолжают стоять, а вопрос экспорта фруктов не решается».

Бегларян отметил, что в течение часа после перекрытия дороги с ними вновь встретились представители районной администрации и вновь заверили, что «вопрос будет решен в пользу армянских фермеров».

По его словам, фермерам следует на каждом ящике приклеить бланк с датой и инициалами.

«Я не знаю, сколько времени это займет. Сказали, что на таможне будут предоставлены все условия для внесения дополнений в документы, но товар уже сколько времени простаивает. В конце концов он может испортиться», - заявил Бегларян.

Требования к экспорту товаров из Армении в Россию ужесточены

В рамках договора между Арменией и Россией были ужесточены требования экспорта товара, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" губернатор Арагацотнской области Армении Ашот Симонян.

По его словам, после выполнения всех требований машины будут пропущены через границу, а фрукты - доставлены на российский рынок.

В рамках ЕАЭС ужесточены требования к экспорту и импорту товаров, поэтому фермерам следует внести дополнительные данные о себе и о своем товаре, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Комитете госдоходов Армении.

При этом представитель ведомства не подтвердил сведения о попытке ввоза в Россию через Армению турецких товаров.