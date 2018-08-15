Оценки в школах Дагестана и Чечни названы самыми завышенными в России

15 августа 2018, 21:39

Дагестан и Чечня вошли в тройку российских регионов с наибольшим числом школ, уличенных Рособрнадзором в завышении оценок.

Рособрнадзор проанализировал, как пять миллионов школьников из 40,5 тысячи школ, расположенных во всех регионах страны, написали в этом году всероссийские проверочные работы. Признаки необъективности полученных результатов были выявлены в трех тысячах школ, сообщило сегодня ведомство.

"При анализе были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников", - поясняется на сайте Рособрнадзора. Кроме того, под подозрение попали школы, учащиеся которых в целом лучше справились с простыми заданиями, чем со сложными. По мнению сотрудников Рособрнадзора, это может говорить о том, что ученикам помогали.

Согласно перечню школ, которые необъективно провели всероссийские проверочные работы, больше всего их в Дагестане - 175. Чечня со 132 школами идет сразу после Московской области. В других регионах России, в том числе субъектах ЮФО и СКФО, таких школ гораздо меньше. Так, в Краснодарском крае их 95, следует из данных, опубликованных на сайте Федерального института оценки качества образования.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 21 июня 2017 года на выпускном вечере в адыгейской школе одна из медалисток, Рузанна Туко, заявила, что ее одноклассница незаслуженно получила медаль, потому что приходится дочерью чиновнице в районной системе образования. Этот случай вызвал большой общественный резонанс, а многие региональные министерства образования объявили о проведении перепроверки результатов выпускников 2017 года, получивших школьные медали.

Напомним, что по данным Рособрнадзора, число медалистов в Карачаево-Черкесии составляет 20%, Адыгее - 17,7%, Кабардино-Балкарии - 17,3%, Ставропольском крае - 16%, Краснодарском крае - 15,6%, Ростовской области - 14,7%, тогда как число региональных медалистов в среднем по России не превышает 10%.