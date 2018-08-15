Оюб Титиев в зале суда. Фото предоставлено ПЦ "Мемориал"

15 августа 2018, 19:26

Эксперт МВД рассказал суду по делу Титиева об изъятии марихуаны

Эксперт Исмаил Демельханов рассказал суду, как участвовал в изъятии марихуаны из автомобиля Оюба Титиева, но не смог объяснить другие обстоятельства его задержания.

Как сообщал "Кавказский узел", процесс по делу Титиева проходит с 19 июля в Шалинском горсуде. В ходе заседания 9 августа был допрошен недавно ставший начальником Курчалоевского ГИБДД Хусейн Хутаев, который рассказал о дне задержания Титиева. Сегодняшнее заседание началось с допроса эксперта Исмаила Демельханова.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он не признает вину, заявляя, что наркотики ему подбросили. Титиев подал в ЕСПЧ жалобу на нарушение его права на свободу, а также на политические мотивы уголовного преследования.

Свидетель Демельханов сообщил суду, что выехал на место задержания Оюба Титиева 9 января после того, как узнал об обнаружении в его машине вещества растительного происхождения. Вместе со следователем он осмотрел место происшествия, составил фототаблицу, сделал съемку машины, найденного в ней силовиками пакета, вещества в пакете и вещества, рассыпанного на коврике, сообщил сегодня ПЦ "Мемориал". 

По словам Демельханова, все эти действия он производил вместе со следователем в присутствии понятых, которые подписали протокол, Титиев же подписывать протокол отказался. Свидетель пояснил, что на месте происшествия личный досмотр Титиева не проводился, и не смог сказать, был ли этот досмотр проведен позднее. Демельханов отметил, что не видел у Титиева документов и оружия, так как при нем у правозащитника ничего не изымали, кроме найденного в машине вещества.

Отвечая на вопрос о знакомстве с Титиевым, Ибрагим Демельханов отметил, что встречался с ним на улице. Он указал, что может отличить марихуану по запаху и цвету от другого вещества, к примеру, сена или табака, так как "по работе сталкивался". На уточняющие вопросы защиты о специфическом запахе марихуаны свидетель реагировал нервно и с раздражением, говорится в стенограмме заседания на сайте ПЦ "Мемориал".

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Примечание:

"Адвокат: свидетель обвинения не узнал Титиева", "Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания", "Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева".

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