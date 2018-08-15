Суд по делу Титиева начался без ключевого свидетеля по делу

15 августа 2018, 11:58

Защита главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева ожидала прибытия на заседание начальника Курчалоевского РОВД (Уточнение "Кавказского узла" от 12.38 мск: руководителя Уголовного розыска Курчалоевского отдела полиции), однако суд приступил к допросу эксперта Исмаила Делимханова.

Как сообщал "Кавказский узел", процесс по делу Титиева проходит с 19 июля в Шалинском горсуде. В ходе заседания 9 августа суд отклонил ходатайство защиты, которая попросила освободить Оюба Титиева из металлической клетки и дать ему возможность сидеть рядом с адвокатами. В тот же день в суде был допрошен недавно ставший начальником Курчалоевского ГИБДД Хусейн Хутаев, который рассказал о дне задержания Титиева.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он не признает вину, заявляя, что наркотики ему подбросили. Титиев подал в ЕСПЧ жалобу на нарушение его права на свободу, а также на политические мотивы уголовного преследования.

Сегодня заседание по по делу Оюба Титиева начался с небольшим опозданием. Сам Титиев был доставлен в суд к 10 утра, на заседание также пришли его родственники, директор московского бюро Human Right Watch Татьяна Локшина, замглавного редактора, спецкор "Новой газеты" Елена Милашина, сотрудница Amnesty International в России Наталья Прилуцкая. Присутствовали также представитель Кавказ.Реалий, журнала ДОШ, ЧГТРК "Грозный" и "Грозный информ".

Оюб Титиев шутил с коллегами, а также пожаловался на ситуацию с получением писем. Наталья Прилуцкая отметила, что не доверяет почте, и передала Оюбу Титиеву от себя и коллег открытку с поздравлениями по поводу предстоящего дня рождения и фотографии сотрудников организации с плакатами в его поддержку, сообщает присутствующий в суде корреспондент "Кавказского узла".

Защита ожидала, что к началу заседания прибудет начальник Курчалоевского отдела полиции (Уточнение "Кавказского узла" от 12.38 мск: руководитель Уголовного розыска Курчалоевского отдела полиции). "Если мы сможем допросить сегодня на процессе начальника Курчалоевского РОВД, есть надежда, что сможем установить обстоятельства задержания Титиева", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Марина Дубровина.

Однако к началу заседания начальник РОВД в суд не приехал. По словам секретаря суда, для допроса сегодня суд пришли два свидетеля. Заседание началось с допроса старшего эксперта Курчалоевского РОВД Исмаила Делимханова, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

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