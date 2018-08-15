Около 60 человек остаются в больнице после отравления в Дагестане

15 августа 2018, 15:27

20 человек, госпитализированных после отравления в детском лагере, выписаны из больницы, сообщили в Минздраве Дагестана. На птицефабрике, поставлявшей продукты в лагерь, начата проверка.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа в Шамильскую районную больницу начали поступать дети и сотрудники оздоровительного лагеря. Всего были госпитализированы 83 ребенка и три сотрудника лагеря, предварительной причиной недомогания Роспотребнадзор назвал возбудитель сальмонеллеза. 14 августа врачи сообщили, что состояние пострадавших улучшилось и вскоре они будут выписаны из больницы.

"Сегодня выписали 20 детей. Госпитализированными остаются еще около 60 человек. Их состояние врачами оценивается как легкой степени тяжести", - цитирует представителя регионального Минздрава РИА "Новости".

По данным Роспотребнадзора, куриное мясо, которое поставлялось в лагерь, было заражено сальмонеллой. Начата проверка птицефабрики, сообщила сегодня руководитель ведомства Анна Попова.

"Было установлено, что причиной ситуации стала сальмонелла. Вчера же (14 августа) коллеги доложили, что мясо курицы, которое было использовано, было контаминировано (заражено) сальмонеллой в очень высокой концентрации. Начата проверка этой птицефабрики, чтобы понять, что послужило причиной такой высокой контаминации сальмонеллой", - передает слова Поповой ТАСС.

По ее словам, на момент открытия лагеря, он полностью соответствовал всем требованиям Роспотребнадзора. "В процессе два сотрудника были заменены без должного обследования", - уточнила Попова.