Капельница. Фото http://minzdravrd.ru/news/item/1112

14 августа 2018, 15:22

Врачи рассказали о состоянии отравившихся в дагестанском лагере детей

Все 86 детей и сотрудников оздоровительного лагеря, которые попали в больницу с отравлением, в ближайшие дни будут выписаны из стационара, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. Власти организовали проверку всех детских лагерей в республике.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа в Шамильскую районную больницу начали поступать дети и сотрудники оздоровительного лагеря. Всего госпитализированы 83 ребенка и три сотрудника лагеря, предварительной причиной недомогания назван возбудитель сальмонеллеза, сообщил 13 августа Роспотребнадзор.

Ситуация с отравлением в Шамильском районе "стабилизировалась", сообщила сегодня пресс-служба Минздрава Дагестана. "Очаг заболевания локализован. Состояние здоровья пациентов оценивается преимущественно как легкой степени тяжести. В скором времени их начнут выписывать домой", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Все 86 пациентов пока остаются в больнице, пояснил сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана. "Скорее всего, кого-то сегодня выпишут, в течение нескольких дней всех выпишут", - приводит его слова ТАСС.

По словам главы Шамильского района Магомеда Гасанова, сегодня утром у 32 детей признаков отравления уже не было, у остальных – "легкие симптомы".

Гасанов уточнил, что у остальных находившихся в лагере детей взяли анализы и под расписку родителей отпустили домой, сейчас лагерь закрыт, сообщило агентство.

В республике создана комиссия для проверки всех детских лагерей, рассказал представитель регионального управления Роспотребнадзора. "В состав комиссии войдут представители правительства Дагестана, Минздрава республики, министерства образования и Роспотребнадзора", - сообщил он.

По его словам, речь идет о 22 загородных лагерях и 12 пришкольных, пишет сегодня РИА Новости.

Примечание:

"Роспотребнадзор после проверки в кафе Каспийска отстранил от работы пять его сотрудников", "Роспотребнадзор потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела по факту массового отравления в Дагестанских Огнях", "Число пострадавших от вспышки гепатита А в Дагестане выросло до 80".

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