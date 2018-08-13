13 августа 2018, 23:24

Роспотребнадзор сообщил о 89 госпитализированных из лагеря в Дагестане

В  Шамильскую центральную районную больницу поступили 83 ребенка и три сотрудника лагеря, предварительной причиной недомогания назван возбудитель сальмонеллеза, сообщил Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", ранее администрация Шамильского района сообщила о 79 детях и троих взрослых, госпитализированных с признаками пищевого отравления из оздоровительного лагеря в Дагестане.

Состояние 86 человек, находящихся в инфекционном отделении больницы, оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Дагестану на своем сайте.

По данным ведомства, предварительной причиной массового заболевания стала пищевая инфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза.

Опасная бактерия попала в лагерь вместе с поступившими без сопроводительных документов продуктами, на пищеблоке нарушались санитарные нормы, сейчас работа лагеря приостановлена, уточнили санитарные врачи.

По факту пищевого отравления ведется доследственная проверка, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.

Комментариев от представителей оздоровительного лагеря относительно заявления управления Роспотребнадзора по Дагестану не поступало.

Примечание:

"Роспотребнадзор после проверки в кафе Каспийска отстранил от работы пять его сотрудников", "Число пострадавших от вспышки гепатита А в Дагестане выросло до 80", "Роспотребнадзор потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела по факту массового отравления в Дагестанских Огнях".

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