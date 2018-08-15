Сотрудник СИЗО в Астраханской области заподозрен во взятках

15 августа 2018, 07:52

Инспектор дежурной службы СИЗО-2 в Астраханской области подозревается в получении взяток за передачу арестованному запрещенных вещей.

По данным следствия, с февраля по июнь 2018 года инспектор дежурной службы проносил на территорию изолятора мобильный телефон, зарядку и продовольственные товары для следственно-арестованного местного жителя. "За совершение незаконных действий сотрудник СИЗО-2 получил денежные средства на общую сумму в размере 22 тысяч рублей", - заявили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Астраханской области.

В отношении сотрудника СИЗО-2 возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290, ч.1 ст.291.2 (взятка, мелкое взяточничество) УК РФ, сообщается на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2017 года в получении взятки был заподозрен сотрудник СИЗО в Волгограде. По данным следствия, инспектор следственного изолятора был задержан при получении 170 тысяч рублей за передачу телефонов содержащимся в СИЗО.