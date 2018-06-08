Силовики сообщили о смерти арестованного главы ростовского УФСИН

08 июня 2018, 23:51

Бывший начальник управления ФСИН по Ростовской области, заключенный под стражу по делу о взятке, скончался сегодня в реанимации, сообщили источники в правоохранительных органах и в больнице.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Смирнов, освобожденный от должности начальника ГУФСИН по Ростовской области 6 июля 2017 года, через 13 дней был задержан по делу о взятке, в получении которой подозревается его бывший заместитель Сергей Ральников.

Заместитель Сергея Смирнова Сергей Ральников был арестован в мае 2017 года. После ареста Сергея Смирнова врио начальника ГУФСИН по Ростовской области назначили Дмитрия Молокова. Однако в августе 2017 года его обвинили в сокрытии покушения на убийство осужденного в тюремной больнице и отстранили от должности.

Сергей Смирнов был доставлен из СИЗО в больницу, где скончался, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил сегодня ТАСС.

Его госпитализировали в 20-ю городскую клиническую больницу вечером 7 июня, прооперировали. Смирнов умер сегодня около 19.00 мск, со ссылкой на источник в больнице информирует "Блокнот-Ростов".

Ранее дочь Сергея Смирнова Ольга Алыева сообщила, что у ее отца диагностирован рак почки. Он находился на учете в областном онкодиспансере еще с июня 2017 года. Защита Смирнова ходатайствовала об освобождении Смирнова из-под стражи. "Он нуждается в сложной химиотерапии, которую невозможно сделать в условиях следственного изолятора. Все прописанные препараты можно применять только в условиях стационара, под наблюдением врачей", - цитирует адвоката Смирнова Светлану Подгорную Donday.

6 июня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вновь оставил его под стражей, сообщил источник. "Он в последнее время был очень подавлен, говорил о безысходности", - приводятся его слова на сайте 1Rnd.ru.

На сайтах УФСИН по Ростовской области и регионального главка Следкома по состоянию на 23.51 мск нет информации о смерти Сергея Смирнова.