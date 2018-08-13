13 августа 2018, 12:57

Минздрав Дагестана сообщил о 65 жертвах массового отравления

В больнице находятся 61 ребенок и четыре сотрудника спортлагеря, которые, предположительно, отравились пищей, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в больницу с признаками острой кишечной инфекции обратились 73 ребенка, находившиеся в спортивном лагере "Спартак". Из них 54 ребенка госпитализированы, сообщил сегодня глава администрации Шамильского района Магомед Гасанов.

Вчера и сегодня в Шамильскую районную больницу помещены 65 пациентов с острой кишечной инфекцией - 61 ребенок, а также повар, охранник и два воспитателя лагеря, сообщила сегодня пресс-служба Минздрава Дагестана.

"Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По предварительным данным, дети и персонал отравились пищей, уточнил Минздрав.

"В Шамильский район направлена бригада медиков Республиканского центра инфекционных болезней. Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в опубликованном пресс-релизе.

Также в Шамильский район выехали специалисты Минздрава республики, сообщает со ссылкой на представителя министерства РИА "Новости".

Примечание:

"Роспотребнадзор после проверки в кафе Каспийска отстранил от работы пять его сотрудников", "Число пострадавших от вспышки гепатита А в Дагестане выросло до 80", "Роспотребнадзор потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела по факту массового отравления в Дагестанских Огнях".

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