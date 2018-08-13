Корпус в лагере "Спартак" Шамильского района Дагестана. Фото http://dolspartak.dagestanschool.ru/photoalbums

13 августа 2018, 10:25

Более 70 детей отравились в дагестанском спортлагере

54 ребенка остаются в больнице после массового отравления в лагере, сообщили сегодня власти Шамильского района.

В больницу села Хучада Шамильского района с признаками острой кишечной инфекции обратились 73 ребенка, находившиеся в спортивном лагере, сообщил осведомленный источник.

По его словам, 54 ребенка госпитализированы, пишет сегодня "Интерфакс".

Эту информацию подтвердил глава администрации Шамильского района Магомед Гасанов. "Предварительно, 54 ребенка, острая кишечная инфекция. Из них сегодня утром улучшение, без симптомов отравления, без рвоты - 28 детей. Состояние средней тяжести", - сказал он.

По словам главы района, всего в спортлагере "Спартак" вчера находились 115 детей, и у остальных детей, а также у персонала "симптомы не наблюдаются", пишет ТАСС.

На сайте Минздрава Дагестана информация о массовом отравлении детей пока не опубликована.

"Кавказский узел" писал также, что 14 июля отравились 52 из почти 300 детей, ехавших в поезде из Рязани в лагерь на Азовском море. Некоторые из них были госпитализированы и выписаны из больницы 20 июля.

Примечание:

"Число пострадавших от вспышки гепатита А в Дагестане выросло до 80", "Роспотребнадзор потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела по факту массового отравления в Дагестанских Огнях", "Роспотребнадзор после проверки в кафе Каспийска отстранил от работы пять его сотрудников".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 августа 2018, 11:58

  • Суд в Азербайджане освободил Ильгара Мамедова

    Апелляционная инстанция сегодня заменила оставшийся срок заключения лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат.

13 августа 2018, 11:21

13 августа 2018, 10:25

13 августа 2018, 10:02

13 августа 2018, 09:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости