Более 70 детей отравились в дагестанском спортлагере

13 августа 2018, 10:25

54 ребенка остаются в больнице после массового отравления в лагере, сообщили сегодня власти Шамильского района.

В больницу села Хучада Шамильского района с признаками острой кишечной инфекции обратились 73 ребенка, находившиеся в спортивном лагере, сообщил осведомленный источник.

По его словам, 54 ребенка госпитализированы, пишет сегодня "Интерфакс".

Эту информацию подтвердил глава администрации Шамильского района Магомед Гасанов. "Предварительно, 54 ребенка, острая кишечная инфекция. Из них сегодня утром улучшение, без симптомов отравления, без рвоты - 28 детей. Состояние средней тяжести", - сказал он.

По словам главы района, всего в спортлагере "Спартак" вчера находились 115 детей, и у остальных детей, а также у персонала "симптомы не наблюдаются", пишет ТАСС.

На сайте Минздрава Дагестана информация о массовом отравлении детей пока не опубликована.

"Кавказский узел" писал также, что 14 июля отравились 52 из почти 300 детей, ехавших в поезде из Рязани в лагерь на Азовском море. Некоторые из них были госпитализированы и выписаны из больницы 20 июля.