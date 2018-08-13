Гора Эльбрус, Россия. Фото JukoFF, https://ru.wikipedia.org/wiki/Эльбрус

13 августа 2018, 09:25

Турист из Волгограда пропал на Эльбрусе

Спасатели вышли сегодня на поиски туриста-одиночки, который пропал в горах Кабардино-Балкарии.

Информация о том, что на горе Эльбрус на высоте около 5600 метров пропал 58-летний турист-одиночка, поступила сегодня в 06.40 мск, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На место отправились шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Турист не зарегистрировался в спасательном отряде, уточнила пресс-служба управления.

По словам оперативного дежурного спасательного отряда, турист приехал в горы Кабардино-Балкарии из Волгограда, пишет "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" писал также, что 11 августа спасатели передали правоохранителям тело туриста из Австрии, у которого остановилось сердце при подъеме на Эльбрус. Днем ранее, 10 августа, московский турист заблудился на Эльбрусе и упал в трещину на леднике. Спасатели помогли ему спуститься с горы.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу", "Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасатели нашли пропавшего на Эльбрусе туриста".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 августа 2018, 11:58

  • Суд в Азербайджане освободил Ильгара Мамедова

    Апелляционная инстанция сегодня заменила оставшийся срок заключения лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат.

13 августа 2018, 11:21

13 августа 2018, 10:25

13 августа 2018, 10:02

13 августа 2018, 09:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки