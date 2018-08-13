Турист из Волгограда пропал на Эльбрусе

13 августа 2018, 09:25

Спасатели вышли сегодня на поиски туриста-одиночки, который пропал в горах Кабардино-Балкарии.

Информация о том, что на горе Эльбрус на высоте около 5600 метров пропал 58-летний турист-одиночка, поступила сегодня в 06.40 мск, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На место отправились шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Турист не зарегистрировался в спасательном отряде, уточнила пресс-служба управления.

По словам оперативного дежурного спасательного отряда, турист приехал в горы Кабардино-Балкарии из Волгограда, пишет "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" писал также, что 11 августа спасатели передали правоохранителям тело туриста из Австрии, у которого остановилось сердце при подъеме на Эльбрус. Днем ранее, 10 августа, московский турист заблудился на Эльбрусе и упал в трещину на леднике. Спасатели помогли ему спуститься с горы.

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