12 августа 2018, 13:55

Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане

Спасатели предупредили о риске повышения уровня воды в реке Терек из-за дождей до 14 августа.

По данным МЧС, непогода прогнозируется на территории республики 12, 13 и 14 августа.

Из-за ливней уровень воды в Тереке у Каргалинского гидроузла может повыситься до опасных отметок, также возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и рекламных щитов, сообщило главное управление МЧС России по Дагестану на своем сайте.

Спасатели порекомендовали населению быть бдительным, а водителей попросили не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

"Кавказский узел" писал, что 11 августа из-за подъема уровня воды в реке Самур был подтоплен и частично разрушен участок автодороги Усухчай-Ахты-Рутул между населенными пунктами Усухчай и Каракюре в Дагестане.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Кизляре осадки не ожидаются, переменная облачность, температура воздуха составляет +27 градусов, скорость ветра - 9 метров в секунду. Днем 13 августа будет облачно, возможен умеренный дождь, воздух прогреется до +27 градусов, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Дождь прекратится в ночь на 14 августа, температура воздуха днем поднимется до +30 градусов, ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду.

Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Непогода помешала властям вернуть воду в четыре дагестанских села", "Семья из трех человек погибла при сходе селя в Дагестане", "Риск подтопления жилых домов возник на юге Дагестана".

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