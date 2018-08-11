Дорога перекрыта из-за подтопления в Дагестане

11 августа 2018, 19:45

Участок автодороги республиканского значения в Дагестане частично разрушен в результате подтопления, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, в результате поднятия уровня реки Самур на 47-м километре автодороги Усухчай-Ахты-Рутул между населенными пунктами Усухчай и Каракюре произошел подмыв и разрушение половины полотна дороги.

По данным ведомства, движение транспорта на данном участке прекращено.

"Жизнеобеспечение населенных пунктов Докузпаринского района не нарушено. Имеется объездная дорога через населенный пункт Новокаракюре. Пострадавших нет", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне жители Махачкалы и Буйнакска пожаловались на подтопления после ливней. Улицы двух городов затопило после сильных ливневых дождей, пострадало несколько домов, в службу спасения обратились 50 человек, сообщили в МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Усухчае идет дождь, температура воздуха +13 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Ночью дождь усилится, температура понизится до +10, ветер усилится до 3 м/с. 12 августа осадков не ожидается, температура повысится до +21, скорость ветра - до 4 м/с. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.