Ливень в Махачкале. 8 июня 2018 г. Фото: Пресс-служба North Caucasus Service (RFE/RL)

09 июня 2018, 09:11

Жители Махачкалы и Буйнакска пожаловались на подтопления после ливней

Улицы Махачкалы и Буйнакска 8 июня затопило после сильных ливневых дождей, пострадало несколько домов. В службу спасения по этому поводу обратилось 50 человек, сообщили в МЧС. Видео последствий потопа жители размещают в соцсетях.

Сильные дожди прошли в Дагестане 8 июня во второй половине дня.

Жители республики публикуют фото и видео, на которых виден масштаб происшедшего. Так, на одном из видео, которое в YouTube разместило «Новое Дело», снята улица Советская в Буйнакске, на которой виден наполовину затопленный автомобиль. В некоторых частях города, как отмечают жители, улица превратилась в реку, уровень воды которой превышал полуметра, пишет издание.

По данным спасателей, в махачкалинском поселке Ленинкент в результате ливня были подтоплены четыре приусадебных хозяйства, в Буйнакске имеются подтопленные подвальные помещения и приусадебные хозяйства по трем адресам. Наблюдается поднятие уровня воды из-за засоренных и неисправных ливневок, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Дагестану.

За 8 июня по Единому номеру службы спасения «112» в Дагестане поступило около 500 вызовов, из них около 50 – из-за ливней. «Люди звонили и говорили о том, что у них появились проблемы со светом, что затопило улицы», - рассказал представить службы спасения, слова которого приводит РИА «Дагестан».

В Буйнакске 8 июня выпало более 60 мм осадков, это почти месячная норма, сообщил начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев, передает ТАСС.

В Махачкале дождь был не такой сильный, но из-за того, что ливневая канализация не работает, некоторые улицы оказались затоплены. На одном из центральных проспектов столицы Дагестана - им. Акушинского тяжело пришлось пешеходам - они по колено в воде переходили улицу. По словам местных жителей, из-за затопления на некоторых улицах в Махачкале образовывались пробки, отмечает агентство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем сегодня в Махачкале без осадков, температура воздуха +23 градуса, облачно. Завтра, 10 июня, дождей не ожидается, а 11 июня возможен слабый дождь. В Буйнакске также сегодня и 9 июня осадков не ожидается, а 11 июня возможен умеренный дождь. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 мая в Левашинском и Акушинском районах Дагестана прошли сильные дожди с градом, в результате которых были повреждены сельские дороги. Местные жители также снимали бурные потоки воды на видео.

Примечание:

"Сотни домовладений жителей Карачаево-Черкесии подтоплены после ливней", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне", "Риск подтопления жилых домов возник на юге Дагестана".

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