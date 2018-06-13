Дело о подкупе избирателя возбуждено после местных выборов в Армении

13 июня 2018, 21:07

Перед выборами главы общины Гораван Араратской области Армении один из жителей села получил 100 тысяч драмов и пообещал проголосовать за действующего главу, сообщила прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в 18 общинах шести районов Армении прошли выборы глав. По итогам выборов главой общины Гораван Араратской области был переизбран беспартийный Арсен Базикян с результатом в 508 голосов. У Базикяна было четыре конкурента, в том числе представитель партии "Процветающая Армения". На выборах 2014 года Базикян баллотировался от РПА и был единственным кандидатом.

Прошедшие местные выборы в Армении показали, что кандидаты в главы общин стремятся дистанцироваться от своей принадлежности к РПА. Партия "Процветающая Армения" на этом фоне стремится захватить новые позиции, а партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" не имеет опоры в сельских общинах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Основанием для возбуждения дела о даче и получении взятки стали показания жителя города Веди, который заявил о подкупе избирателей в Гораване перед выборами 10 июня, сообщил со ссылкой на Генпрокуратуру Армении корреспондент "Кавказского узла".

Согласно информации прокуратуры, "один из жителей села Гораван около 20 дней назад в административном здании общины получил 100 тысяч драмов (примерно 207 долларов США) взятки от имени главы села в качестве помощи для операции на сердце и дал обещание проголосовать за главу села". Житель города Веди узнал об этом непосредственно от жителя села Гораван, получившего деньги, отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по части 1 и 2 статьи 154.2 УК Армении (Воспрепятствование свободному осуществлению волеизъявления избирателя). Материалы дела направлены в Специальную следственную службу для предварительного расследования.