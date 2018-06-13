На избирательном участке. Выборы в Армении. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

13 июня 2018, 21:07

Дело о подкупе избирателя возбуждено после местных выборов в Армении

Перед выборами главы общины Гораван Араратской области Армении один из жителей села получил 100 тысяч драмов и пообещал проголосовать за действующего главу, сообщила прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в 18 общинах шести районов Армении прошли выборы глав. По итогам выборов главой общины Гораван Араратской области был переизбран беспартийный Арсен Базикян с результатом в 508 голосов. У Базикяна было четыре конкурента, в том числе представитель партии "Процветающая Армения". На выборах 2014 года Базикян баллотировался от РПА и был единственным кандидатом. 

Прошедшие местные выборы в Армении показали, что кандидаты в главы общин стремятся дистанцироваться от своей принадлежности к РПА. Партия "Процветающая Армения" на этом фоне стремится захватить новые позиции, а партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" не имеет опоры в сельских общинах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Основанием для возбуждения дела о даче и получении взятки стали показания жителя города Веди, который заявил о подкупе избирателей в Гораване перед выборами 10 июня, сообщил со ссылкой на Генпрокуратуру Армении корреспондент "Кавказского узла".

Согласно информации прокуратуры, "один из жителей села Гораван около 20 дней назад в административном здании общины получил 100 тысяч драмов (примерно 207 долларов США) взятки от имени главы села в качестве помощи для операции на сердце и дал обещание проголосовать за главу села". Житель города Веди узнал об этом непосредственно от жителя села Гораван, получившего деньги, отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по части 1 и 2 статьи 154.2 УК Армении (Воспрепятствование свободному осуществлению волеизъявления избирателя). Материалы дела направлены в Специальную следственную службу для предварительного расследования.

Примечание:

"Явка на местных выборах в Армении составила менее 55%", "Республиканцы потеряли контроль над сельскими общинами перед выборами в Армении", "Участники акции против мэра Еревана провели автопробег".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 июня 2018, 23:02

  • Квирикашвили объяснил отставку разногласиями с лидером "Грузинской мечты"

    Георгий Квирикашвили назвал причиной своей отставки с поста премьера расхождения во мнениях с председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Массовые акции протеста являются если не причиной, то поводом для отставки Квирикашвили, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

13 июня 2018, 22:35

  • Суд в Баку отказался освободить досрочно Асифа Юсифли

    Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу члена Партии народного фронта Азербайджана Асифа Юсифли на отказ ему в условно-досрочном освобождении. Защита сочла решение суда необоснованным, а в ПНФА преследование Юсифли назвали политическим.

13 июня 2018, 22:30

13 июня 2018, 22:05

  • Мэр Марнеули задержан по делу об унижении участника протестов

    Мэр Марнеули задержан по подозрению в издевательствах над участником акции протеста в Тбилиси, который во время митинга оскорбил его жену, сообщила прокуратура Грузии. Еще один подозреваемый, депутат парламента, не задержан, поскольку пользуется неприкосновенностью.

13 июня 2018, 21:58

  • Перевозка свалки в Светлый Яр приостановлена на время мундиаля

    Власти Волгоградской области продлили срок перевозки свалки из Волгограда в Светлоярский район, но на время чемпионата мира по футболу перевозка отходов приостановлена. Компания-подрядчик нарушает запрет на перевозку свалки и продолжает перевозить отходы, заявили местные жители.

Темы дня

События дня

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии