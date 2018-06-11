Семь из 12 глав общин переизбраны в Армении

11 июня 2018, 13:45

Пятеро из семи переизбранных глав общин в Армении - бывшие представители Республиканской партии, которые участвовали в выборах как самовыдвиженцы. Кандидаты, выдвинутые РПА и партией Никола Пашиняна "Гражданский договор", уступили своим беспартийным соперникам.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в восьми общинах шести областей Армении прошли выборы глав общин, в шести - членов советов старейшин. Жители еще четырех общин выбирали и глав общин, и членов советов.

Центризбирком Армении сегодня подвел итоги прошедших днем ранее выборов в органы местного самоуправления, назвав имена глав двенадцати общин. Семь из них переизбраны, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Однопартиец Пашиняна занял последнее место

Главой села Айгезард Араратской области Армении избран беспартийный Азат Аветисян, который набрал 584 голоса.

Еще один беспартийный кандидат Ваге Арутюнян получил 528 голосов избирателей, а глава села Артур Манукян, который участвовал в выборах в 2014 году как член РПА, ныне беспартийный, набрал 479 голосов.

Арам Манукян - единственный кандидат, участвовавший в выборах местного самоуправления от партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор". Он уступил всем троим, набрав только 25 голосов.

Члены партии Царукяна возглавили две общины

Главой общины Нор Артик Арагацотнской области избран представитель "Процветающей Армении" Вардгес Нерсисян, он получил 158 голосов избирателей. Соперником Нерсисяна был член Республиканской партии Татул Григорян, получивший 111 голосов.

Главой общины Гегасар Лорийской области избран Вараздат Григорян от партии "Процветающая Армения", он набрал 206 голосов избирателей. За главу села, беспартийного Стаса Ованнисяна (в выборах 2014 года участвовал как член РПА и был единственным кандидатом – прим. «Кавказского узла») проголосовали 90 избирателей. Еще 38 отдали голоса за беспартийного Шалико Аветисяна.

Основатель и лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян - крупный бизнесмен, депутат парламента Армении с 2003 года. В период "бархатной революции" в Армении блок Царукян поддержал премьерство Никола Пашиняна. По утверждению некоторых источников, Царукян был причастен к взрыву автомобиля Пашиняна в 2004 году, когда нынешний премьер Армении был главным редактором авторитетного оппозиционного издания "Айкакан Жаманак", говорится в биографии Гагика Царукяна на "Кавказскому узле".



Беспартийный Эмин Саргсян, выдвинутый "Процветающей Арменией" в главы общины Ваневан Гегаркуникской области Армении, набрал 81 голос. Он уступил действующему главе, беспартийному Норайру Арутюняну, который набрал 110 голосов.

Члены РПА переизбрались как самовыдвиженцы

В селе Антарашен Лорийской области главой общины переизбран единственный кандидат - самовыдвиженец, бывший представитель РПА Рафик Харатян, за него отдан 61 голос.

Главой сельской общины Антарут Арагацотнской области Армении вновь стал член Республиканской партии Армении Овик Закарян, который участвовал в выборах как самовыдвиженец и набрал 95 голосов избирателей.

Беспартийный Арамаис Касабов набрал 23 голоса и снова стал главой общины Дпреванк Арагацотнской области, его беспартийный конкурент Овик Кодабашян получил десять голосов. В выборах в 2014 году Касабов участвовал как член РПА и был единственным кандидатом.

Главой общины Гораван Араратской области переизбран беспартийный Арсен Базикян с результатом в 508 голосов. На выборах 2014 года Базикян баллотировался от РПА и был единственным кандидатом. Ближайший из четырех конкурентов Базикяна получил всего 249 голосов избирателей.

Главой села Торфаван Гегаркуникской области переизбран единственный кандидат - беспартийный Аарон Хачатрян, он получил 122 голоса из 312. В выборах в 2014 году Хачатрян участвовал как член РПА и тоже был единственным кандидатом.

8 мая в результате "бархатной революции" главой правительства Армении и фактическим руководителем страны стал лидер оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян, и правящая Республиканская партия объявила себя оппозицией. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Главой общины Гетамеч Котайкской области Армении переизбран беспартийный Аветис Мурадян, получивший 197 голосов. Своего конкурента, беспартийного Зорайра Карапетяна, он обошел всего на два голоса.

Беспартийный Геворг Ованнисян избран главой общины Давташен Арагацотнской области с результатом в 214 голосов. Он опередил главу общины, беспартийного Григора Варданяна.

В селе Маргара Армавирской области Армении главой села избран самовыдвиженец, беспартийный Эдгар Енокян, он набрал 433 голоса. Соперником Енокяна был республиканец Хачатур Асатрян, он получил только 201 голос.