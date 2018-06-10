Явка на местных выборах в Армении составила менее 55%

10 июня 2018, 21:57

На выборы местного самоуправления в 18 общинах Армении пришли 8467 из 15487 избирателей, голосование завершилось, сообщил ЦИК.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в восьми общинах шести областей Армении открылись участки для голосования на выборах глав общин, в шести начались выборы членов советов старейшин, а еще в четырех общинах - и глав общин, и членов советов.

Ровно в 20.00 (19.00 мск) все участки закрылись, начался подсчет голосов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Армении.

По словам представителя ведомства, явка избирателей составила 54,67%. "В голосовании приняли участие 8467 из 15487 обладающих правом голоса жителей 18 общин", - отметил представитель ЦИК.

Республиканскую партию Армении на выборах местного самоуправления представляют только десять из 106 кандидатов. В новой политической ситуации отсутствие поддержки РПА лишит глав общин возможности переизбраться, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

8 мая в результате "бархатной революции" главой правительства Армении и фактическим руководителем страны стал лидер оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян, и правящая Республиканская партия объявила себя оппозицией. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".