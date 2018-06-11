Смена власти в Армении обострила политическую борьбу в регионах

11 июня 2018, 23:47

Прошедшие местные выборы в Армении показали, что кандидаты в главы общин стремятся дистанцироваться от своей принадлежности к РПА. Партия "Процветающая Армения" на этом фоне стремится захватить новые позиции, а партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" не имеет опоры в сельских общинах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в восьми общинах шести областей Армении прошли выборы глав общин, в шести - членов советов старейшин. Жители еще четырех общин выбирали и глав общин, и членов советов. По итогам выборов семь из 12 глав общин переизбраны, пятеро из переизбранных - бывшие представители Республиканской партии, которые участвовали в выборах в качестве самовыдвиженцев. Кандидаты, выдвинутые РПА и партией Никола Пашиняна "Гражданский договор", уступили своим беспартийным соперникам.

8 мая в результате "бархатной революции" главой правительства Армении и фактическим руководителем страны стал лидер оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян, и правящая Республиканская партия объявила себя оппозицией.

После падения РПА кандидаты предпочитают быть беспартийными

Кандидаты в главы общин дистанцировались от Республиканской партии, так как принадлежность к РПА снижает в новых политических условиях их шансы на победу, заявил глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян корреспонденту "Кавказского узла".

По наблюдениям Навасардяна, эти же кандидаты ранее баллотировались как республиканцы не по своим политическим убеждениям, а исходя из прагматических расчетов.

"Причастность к РПА увеличивала шансы для избрания, и кандидаты пользовались этим. Сегодня ситуация иная, и кандидаты предпочитают быть беспартийными, независимыми. Независимо от своего прошлого они будут пытаться дистанцироваться и отрицать какую-либо связь с РПА, если хотят претендовать на успех", - сказал он.

На фоне ухудшения имиджа РПА партия "Процветающая Армения" пытается захватить новые позиции, обратил внимание Борис Навасардян.

По данным ЦИК, для участия в местных выборах партия "Процветающая Армения" выдвинула четырех кандидатов, двое из которых беспартийные. На выборах в 2014 году партия не выдвигала кандидатов, среди кандидатов глав общин было всего два ее члена-самовыдвиженца. По итогам выборов 10 июня кандидаты от ППА возглавили две общины - Нор Артик в Арагацотнской области и Гегасар в Лорийской области. В селе Гораван Араратской области и селе Ваневан Гегаркуникской области кандидаты от ППА проиграли выборы.

"Процветающая Армения" пытается занять позиции на региональном уровне. Если раньше между РПА и ППА была негласная договоренность о разделении сфер влияния в зависимости от региона или общины, то сегодня должности, которые в органах местного самоуправления занимали республиканцы, оказались вакантными, и ППА пытается "захватить" новые позиции", - считает Навасардян.

Пассивность парламентского блока "Елк" и входящих в него трех партий журналист связывает с отсутствием развитой сети региональных ячеек. По предположению главы Ереванского пресс-клуба, на внеочередных парламентских выборах каждая из партий блока может выступить отдельно, так как до сих пор эти три политические силы сотрудничали лишь в парламентском формате.

Блок "Елк" (Выход) был создан в декабре 2016 года. Три оппозиционные партии - "Просвещенная Армения", "Республика" и "Гражданский договор" - объединились для участия в парламентских выборах 2017 года. По итогам выборов депутатами парламента стали девять представителей блока.

"Партия "Республика" была пассивна всегда, а "Просвещенная Армения" имеет ячейки разве что в Ванадзоре и, возможно, в каких-то общинах Лорийской области. В целом у них нет опор в борьбе за места в советах старейшин и посты глав общин. У партии "Гражданский договор" тоже нет сформированных опор в общинах, но их положение более перспективно с учетом их доминирования на правительстве. Они не видят необходимости для альянса", - пояснил Борис Навасардян.

В условиях кадрового голода и наличия общенациональных проблем "Гражданский договор" не видит необходимости тратить энергию на местные выборы, тем более что многие беспартийные кандидаты готовы представлять их интересы, подчеркнул он.

После смены власти в стране кандидаты рассматривают РПА как бесперспективную партию и остерегаются связывать себя с бывшей партией власти, заявил политический обозреватель Степан Сафарян корреспонденту "Кавказского узла".

"Сложно [РПА теперь] найти заинтересованных кандидатов, которых можно выдвинуть. Тем не менее, часть из них выдвигается, скрывая свою принадлежность к РПА, чтобы не сжигать мосты и иметь возможность вернуться, если вдруг ситуация вновь изменится. В то же время они дистанцируются, показывая новым властям, что они не являются республиканцами", - отметил Сафарян.

"Процветающая Армения" в свою очередь пытается воспользоваться ситуацией и закрепиться там, где это возможно, считает Сафарян.

Основатель и лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян - крупный бизнесмен, депутат парламента Армении с 2003 года. В период "бархатной революции" в Армении блок "Царукян" поддержал премьерство Никола Пашиняна. По утверждению некоторых источников, Царукян был причастен к взрыву автомобиля Пашиняна в 2004 году, когда нынешний премьер Армении был главным редактором авторитетного оппозиционного издания "Айкакан Жаманак", говорится в биографии Гагика Царукяна на "Кавказском узле".



"Парламентский блок "Елк" не выдвигал своих кандидатов на местных выборах, так как они слабо представлены в регионах. Они не хотят допустить фальстарт до внеочередных парламентских выборах, а делать ставку на новые кадры под революционной эйфорией чревато угрозой для репутации", - полагает политический обозреватель.

Политтехнолог Армен Бадалян согласен с мнением, что блок "Елк" не принял участия в местных выборах из-за отсутствия партийной сети в регионах. "Из партий в регионах представлены две политические силы – РПА и ППА. Остальные, в том числе "Гражданский договор", не имеют развитой региональной структуры", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Активацию "Процветающей Армении" в регионах Бадалян связывает с изменением политической ситуации и ослаблением позиций РПА. По его словам, республиканцы пока не отказались от борьбы за власть, но понимают, что на восстановление утраченного влияния им понадобится не один год.

"Прежде, поддерживая кандидатов в регионах, республиканцы укрепляли вертикаль своей власти. Сегодня власть другая, и нет смысла выдвигать своих кандидатов. Тем не менее, на партийную принадлежность не стоит обращать внимания. Это лишь внешний дизайн, который на выборах в органы местного управления особой роли не играет. Здесь ключевой вопрос, у кого больше родственников и шире круг друзей", - заключил политтехнолог.

Кандидаты в главы общин рассказали о борьбе в регионах

Нарушений в ходе местных выборов в Армении 10 июня зафиксировано не было, сообщили участники выборов корреспонденту "Кавказского узла".

За ходом голосования наблюдали доверенные лица кандидатов в главы общин, рассказал кандидат в главы общины Нор Артик в Арагацотнской области, представитель РПА Татул Григорян.

"У нас небольшое село, все друг друга знают. Нарушений или инцидентов не бывает", - сказал Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

Партийная принадлежность кандидатов в сельских общинах играет второстепенную роль, сельчане отдают предпочтение тому или иному кандидату, исходя из его лидерских качеств, убежден он.

"Неважно, ты в новой или старой Армении. В первую очередь надо быть честным. Если ты честный, неважно, к какой политической силе ты принадлежишь", - заявил Григорян.

Кандидат от партии "Процветающая Армения" Вардгес Нерсисян подтвердил слова своего соперника об отсутствии нарушений в ходе голосования. "Мы живем в одном селе, отношение друг к другу доброжелательное и после выборов таким останется", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Татул Григорян, который ранее возглавлял общину, набрал по итогам выборов 111 голосов и не смог переизбраться на свой пост. Главой общины Нор Артик избран Вардгес Нерсисян, он получил 158 голосов избирателей.

В селе Айгезард Араратской области Армении на должность главы общины претендовали четыре кандидата. Среди них были действующий глава села, ныне беспартийный, а в прошлом член РПА Артур Манукян и его племянник, представитель партии "Гражданский договор" Арам Манукян.

"Мы всегда были политическими конкурентами. На парламентских выборах я возглавлял штаб предвыборного блока "Елк". Но это не мешает нашим отношениям", - заявил Арам Манукян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Арама Манукяна, нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. В новой Армении такие понятия, как предвыборная взятка или давление на избирателя, вне закона, подчеркнул он.

"Нужно бороться за изменение политической культуры жителей, чтобы понимали, что выбирают будущее, а кандидатов оценивать по их предвыборной программе, а не по родственному принципу", - подчеркнул он.

Основными пунктами своей программы он назвал дороги и ремонт, благоустройство села и запуск студенческого автобуса, нехватка которого остро чувствуется в селе.

Артур Манукя, в свою очередь заявил, что вышел из рядов Республиканской партии и в ближайшее время не планирует присоединиться к какой-либо политической силе. По его словам, он не видит проблем для сотрудничества с новой властью, если его переизберут.

"Баллотируюсь как беспартийный кандидат, хочу завершить неоконченные дела, в частности, работы по освещению сельских улиц", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По итогам выборов Артур Манукян не смог переизбраться на пост главы села, заняв третье место по числу голосов (479). Арам Манукян занял последнее место, набрав всего 25 голосов. Второе место занял беспартийный кандидат Ваге Арутюнян с 528 голосами избирателей, а главой общины избран беспартийный Азат Аветисян, который набрал 584 голоса.

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".