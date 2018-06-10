Республиканцы потеряли контроль над сельскими общинами перед выборами в Армении

10 июня 2018, 04:43

После «бархатной» революции в стране изменилась политическая ситуация, и отсутствие поддержки Республиканской партии лишит глав общин возможности переизбраться, заявили опрошенные «Кавказским узлом» армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в восьми общинах шести областей Армении состоятся выборы глав общин, в шести - членов Советов старейшин, а жителям еще четырех общин предстоит выбрать и глав общин, и членов советов. Республиканскую партию Армении на выборах самоуправления представят только три из 27 кандидатов в главы общин и семь из 79 кандидатов в Совет старейшин.

В селе Ваневан Гегаркуникской области глава общины Норайр Арутюнян вел кампанию в течение всего предвыборного периода.

Норайр Арутюнян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что вел агитацию без каких-либо обещаний.

"Конечно, я вел агитацию, но без каких-либо обещаний. Ситуация в стране изменилась, поменялось правительство. Если кто-то скажет, что за короткое время можно кардинально что-то изменить, я заявлю, что он лжет. Надо быть реалистами", - заявил Арутюнян.

Действующий глава общины Антарашен Лорийской области Армении Рафик Харатян - единственный кандидат на местных выборах в селе.

На пост главы общины был выдвинут сначала местный житель, но позже он отозвал свою кандидатуру, сообщил Рафик Харатян корреспонденту "Кавказского узла".

"Молодой парень поставил кандидатуру, потом решил уехать из села. Он уехал в Россию на заработки именно в этот период. Я вообще не намерен был баллотироваться, но жители сами пришли ко мне, попросили поставить свою кандидатуру. Других кандидатов не было, пришлось согласиться", - отметил Харатян.

На должности главы общины Харатян с 2014 года. По его словам, и тогда он был единственным кандидатом.

"И тогда вместе со мной выдвигался молодой парень из села, но опять-таки позже отказался от борьбы, сказал, что слишком молод, не справится", - рассказал глава общины.

Рафик Харатян отметил, что предвыборную кампанию он вообще не вел, поскольку "село маленькое, все его знают, да и не с кем конкурировать". Все, о чем Харатян говорил с односельчанами - это уточнил день выборов.

При этом Харатян выразил уверенность, что жители Антарашена обязательно придут на выборы и изберут его, потому что уважают.

В целом, по данным Харатяна, согласно регистрации, в селе 270 жителей, но многие уехали.

"Уехали на заработки, часть из них в не-сезон возвращается, а часть - обосновались там, куда уехали", - рассказал глава общины.

Он рассчитывает, что в лучшем случае на местных выборах придут голосовать 100 человек, хотя в общем списке 170 избирателей .

За время своего руководства, как рассказывает Харатян, он смог решить очень важную проблему - организовал перевозку школьников и детей детсадовского возраста в соседнее село за три километра и обратно, так как в самом селе Антарашен нет ни школы, ни детсада.

При этом, по его словам, свою кандидатуру он выдвинул, как беспартийный, хотя ранее состоял в Республиканской партии Армении. По его словам, в перспективе он присмотрится к другим партиям, "кто из них будет демократичной, вступит в нее".

"Из РПА никто не заставлял меня выйти", - заверил Харатян.

Местные выборы пройдут без политического давления или подкупа

Система выборов местного самоуправления была для республиканцев инструментом для воспроизводства власти, однако после «бархатной» революции правила игры изменились, и все кандидаты будут следовать новым правилам, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Акоп Бадалян.

Он считает, что в тех общинах, где раньше побеждал республиканский диктат, победит тот кандидат, который пользуется поддержкой сельчан, а сами выборы, по его мнению, пройдут без политического давления, подкупа или прочих атрибутов.

«Отсутствие политического диктата республиканцев приведет если не к политической борьбе, то к конкурентным выборам. Наличие беспартийных кандидатов свидетельствует об изменении логики самого процесса. Те кандидаты, кто раньше не видел смысла для борьбы, могут принять участие в выборах», - считает Бадалян.

Шанс переизбраться есть у тех кандидатов, которые пользуются реальной поддержкой жителей общин, несмотря на их партийную принадлежность, добавил он.

По его словам, после подведения итогов голосования можно будет сделать вывод о революционных настроениях в общинах.

«Это станет индикатором, в том числе и для новых властей, как себя и свою роль в государстве видят люди в новых условиях», - заключил политический обозреватель.

С большой вероятностью республиканцы провалят выборы во всех общинах

Число беспартийных кандидатов свидетельствует о сокращении присутствия республиканцев на местных уровнях власти, считает научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян.

«Многие из действующих глав возглавляли общины до членства в РПА. Но во многом республиканский политический компонент теряет силу – две трети кандидатов баллотируются как беспартийные», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог прогнозирует борьбу в тех общинах, где против действующих глав выдвинуты альтернативные кандидаты. К примеру, по его мнению, борьба возможна в общине Айгезард, где баллотируется представитель партии «Гражданский договор».

«Не исключено, что он если и не выиграет, то даст как минимум серьезный бой, учитывая политические изменения. Победить действующих глав смогут в тех общинах, где у них слабые позиции. Тем более, что использовать административный ресурс не удастся, и, стало быть, у глав общин возникнут проблемы», - предположил Микаелян.

С большой вероятности республиканцы провалят выборы во многих общинах, добавил он.

«Если лет шесть назад переизбирались две трети глав-республиканцев, то на прошлых выборах этот показатель достиг 80%. У глав общин и республиканцев был взаимный интерес – "вы меня поддерживаете, я вам обеспечиваю голоса на парламентских выборах". Сейчас эта схема не работает. И если переизберут одного-двух, это уже для республиканцев будет неплохо», - пояснил политолог.

По его словам, смена глав покажет, насколько политические изменения коснулись сел.

«Эти выборы станут пробой сил в преддверии внеочередных парламентских выборов», - считает Микаелян.

На местных выборах побеждает тот, у кого родня больше

Выборы в органы местного самоуправления не отражают политическую реальность, так как в них действует другие законы, считает политтехнолог Армен Бадалян.

«Побеждает тот, у кого родня больше. Политическая принадлежность не играет роли, и делать выводы, судя по ней, неверно. Прежде главы общин становились республиканцами, это была гарантия их спокойной жизни. А если глава общины вступал в партию, то и вся его родня становилась членами партии. Это была лишь видимость, и в реальности не отражала политическую реальность. Интерес республиканцев был в том, чтобы показать, вернее, раздуть численность членов партии. Но апрель показал, что это лишь мыльный пузырь, так как никто из этих глав не вышел поддержать власть республиканцев», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

И если завтра глава-республиканец переизберется, это не означает реабилитацию Республиканской партии, а лишь то, что у него родни больше, чем у конкурентов, добавил политтехнолог.

Бадалян сомневается, что революционные идеи дошли до малых общин, и они скажутся на местных выборах.

«Для изменений необходимо время – от пяти до десяти лет. Для этого нужно проводить социально-экономическую политику, нужны демографические изменения, но и в этом случае изменения будут частичные», - подчеркнул он.