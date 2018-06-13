Суд в Баку отказался освободить досрочно Асифа Юсифли

13 июня 2018, 22:35

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу члена партии Народного фронта Азербайджана Асифа Юсифли на отказ ему в условно-досрочном освобождении. Защита сочла решение суда необоснованным, а в ПНФА преследование Юсифли назвали политическим.

"Кавказский узел" писал, что 30 июля 2015 года член президиума высшего меджлиса ПНФА Асиф Юсифли был приговорен к 7,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве и подделке документов. 4 мая 2016 года Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассацию Юсифли, сократив ему срок до 6 лет. Затем защита добилась в суде переквалификации обвинения на менее тяжкую статью, но срок лишения свободы был оставлен в силе.

Мать Асифа Юсифли Садагат Юсифли сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что еще в мае 2017 года ее сын просил освобождения по УДО в связи с отбытием трети срока наказания, но получил отказ.

"Впоследствии Асиф обратился с просьбой об УДО еще раз, уже в связи с отбытием половины срока. Но Сураханский суд вновь отказал ему, несмотря на то, что он инвалид, у него двое малолетних детей и один ребенок страдает сахарным диабетом. Асиф еще раз подал апелляцию", - рассказала Садагат Юсифли.

Рассмотрение жалобы Юсифли состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС) под председательством судьи Ризвана Сафарова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

Он отметил, что заключил договор с семьей Юсифли накануне суда, 12 июня, и сразу же проинформировал об этом суд. Заседание планировалось на 14.15 13 июня.

"Я, родные Асифа Юсифли, активисты партии Народного фронта к 14.15 прибыли к зданию БАС. Но сотрудник полиции на входе сказал, что у него нет информации о том, что на это время назначено заседание по делу Юсифли. Я связался с судьей по телефону. Судья мне коротко сказал, что он провел заседание в 11.00 и принял решение об отклонении жалобы. Никакой другой информации он не предоставил", - сказал адвокат Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ни он, ни родные Юсифли не были оповещены о переносе заседания. "У меня нет даже информации, участвовал ли в заседании сам Юсифли и защищал ли его кто-либо. Если даже у него был адвокат по назначению, то проведение заседания без адвоката, привлеченного семьей, является нарушением", - подчеркнул Байрамов.

Защитник сказал, что дальнейшие действия по обжалованию примет после встречи со своим подзащитным.

Глава ПНФА Али Керимли, комментируя решение БАС, осудил проведение заседания "тайком, украдкой.

"Асиф Юсифли - инвалид Карабахской войны. Он ни в чем не виновен. Его преследуют из-за того, что он организовал акцию протеста в центре Баку против доведения до самоубийства другого ветерана войны Заура Гасанова", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла" и назвал позором преследование инвалида.

"Чиновники, замешанные в скандале "Азербайджанский ландромат" и переведшие за рубеж 3 млрд долларов для отмывания денег и коррупции, не наказаны, а инвалида войны томят уже четыре года в тюрьме. Одна женщина попросила Асифа найти человека, который мог бы помочь с переводом ее сына в другой вуз. Знакомый Асифа, бывший сотрудник Минобразования, взялся сделать это и попросил деньги. Асиф передал деньги женщины этому человеку, который уже осужден. Асиф не имел отношения к этим деньгам, он просто передал их от одного лица другому. И деньги потерпевшей уже возвращены", - сказал Керимли.

В канцелярии БАС корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили решение об отклонении жалобы Юсифли.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".