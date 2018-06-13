13 июня 2018, 22:35

Суд в Баку отказался освободить досрочно Асифа Юсифли

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу члена партии Народного фронта Азербайджана Асифа Юсифли на отказ ему в условно-досрочном освобождении. Защита сочла решение суда необоснованным, а в ПНФА преследование Юсифли назвали политическим.

"Кавказский узел" писал, что 30 июля 2015 года член президиума высшего меджлиса ПНФА Асиф Юсифли был приговорен к 7,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве и подделке документов. 4 мая 2016 года Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассацию Юсифли, сократив ему срок до 6 лет. Затем защита добилась в суде переквалификации обвинения на менее тяжкую статью, но срок лишения свободы был оставлен в силе.

Мать Асифа Юсифли Садагат Юсифли сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что еще в мае 2017 года ее сын просил освобождения по УДО в связи с отбытием трети срока наказания, но получил отказ.

"Впоследствии Асиф обратился с просьбой об УДО еще раз, уже в связи с отбытием половины срока. Но Сураханский суд вновь отказал ему, несмотря на то, что он инвалид, у него двое малолетних детей и один ребенок страдает сахарным диабетом. Асиф еще раз подал апелляцию", - рассказала Садагат Юсифли.

Рассмотрение жалобы Юсифли состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС) под председательством судьи Ризвана Сафарова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

Он отметил, что заключил договор с семьей Юсифли накануне суда, 12 июня, и сразу же проинформировал об этом суд. Заседание планировалось на 14.15 13 июня.

"Я, родные Асифа Юсифли, активисты партии Народного фронта к 14.15 прибыли к зданию БАС. Но сотрудник полиции на входе сказал, что у него нет информации о том, что на это время назначено заседание по делу Юсифли. Я связался с судьей по телефону. Судья мне коротко сказал, что он провел заседание в 11.00 и принял решение об отклонении жалобы. Никакой другой информации он не предоставил", - сказал адвокат Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ни он, ни родные Юсифли не были оповещены о переносе заседания. "У меня нет даже информации, участвовал ли в заседании сам Юсифли и защищал ли его кто-либо. Если даже у него был адвокат по назначению, то проведение заседания без адвоката, привлеченного семьей, является нарушением", - подчеркнул Байрамов.

Защитник сказал, что дальнейшие действия по обжалованию примет после встречи со своим подзащитным.

Глава ПНФА Али Керимли, комментируя решение БАС, осудил проведение заседания "тайком, украдкой.

"Асиф Юсифли - инвалид Карабахской войны. Он ни в чем не виновен. Его преследуют из-за того, что он организовал акцию протеста в центре Баку против доведения до самоубийства другого ветерана войны Заура Гасанова", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла" и назвал позором преследование инвалида.

"Чиновники, замешанные в скандале "Азербайджанский ландромат" и переведшие за рубеж 3 млрд долларов для отмывания денег и коррупции, не наказаны, а инвалида войны томят уже четыре года в тюрьме. Одна женщина попросила Асифа найти человека, который мог бы помочь с переводом ее сына в другой вуз. Знакомый Асифа, бывший сотрудник Минобразования, взялся сделать это и попросил деньги. Асиф передал деньги женщины этому человеку, который уже осужден. Асиф не имел отношения к этим деньгам, он просто передал их от одного лица другому. И деньги потерпевшей уже возвращены", - сказал Керимли.

В канцелярии БАС корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили решение об отклонении жалобы Юсифли.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Активист ПНФА Агиль Магеррамов оставлен под стражей", "Суд отклонил апелляцию активистов ПНФА", "Лидер ПНФА отверг обвинения в отмывании денег".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 июня 2018, 00:24

14 июня 2018, 00:04

13 июня 2018, 23:58

13 июня 2018, 23:38

13 июня 2018, 23:02

  • Квирикашвили объяснил отставку разногласиями с лидером "Грузинской мечты"

    Георгий Квирикашвили назвал причиной своей отставки с поста премьера расхождения во мнениях с председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Массовые акции протеста являются если не причиной, то поводом для отставки Квирикашвили, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Темы дня

События дня

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии