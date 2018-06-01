01 июня 2018, 07:49

Суд отклонил апелляцию активистов ПНФА

Апелляционная жалоба на арест активистов партии Народного фронта Азербайджана Бабека Гасанова и Руслана Насирли, обвиняемых в отмывании денег, отклонена судом. 

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая силовики задержали члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова.

Активисты были арестованы на четыре месяца. Это решение они обжаловали в апелляционной инстанции, однако 31 мая Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на арест Гасанова и Насирли. 

Дата рассмотрения жалобы на арест Агиля Магеррамли пока не назначена, передает Trend.

Напомним, что силовики обвинили задержанных активистов ПНФА в отмывании денег. Заявление прозвучало на фоне сообщений правозащитников, что силовики выбивают из российского гражданина Салеха Рустамова показания о финансовой помощи оппозиции. Оппозиционеры связывали задержание с грядущим митингом по случаю 100-летия Азербайджанской Республики.

Примечание:

"Азербайджанские правозащитники сочли траты на лоббизм в Европе напрасными", "Уголовное преследование Натига Джафарли прекращено", "Азербайджанские активисты возмущены решением СЕ по делу Ильгара Мамедова".

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