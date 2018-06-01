Суд отклонил апелляцию активистов ПНФА

01 июня 2018, 07:49

Апелляционная жалоба на арест активистов партии Народного фронта Азербайджана Бабека Гасанова и Руслана Насирли, обвиняемых в отмывании денег, отклонена судом.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая силовики задержали члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова.

Активисты были арестованы на четыре месяца. Это решение они обжаловали в апелляционной инстанции, однако 31 мая Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на арест Гасанова и Насирли.

Дата рассмотрения жалобы на арест Агиля Магеррамли пока не назначена, передает Trend.

Напомним, что силовики обвинили задержанных активистов ПНФА в отмывании денег. Заявление прозвучало на фоне сообщений правозащитников, что силовики выбивают из российского гражданина Салеха Рустамова показания о финансовой помощи оппозиции. Оппозиционеры связывали задержание с грядущим митингом по случаю 100-летия Азербайджанской Республики.