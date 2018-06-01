Активист ПНФА Агиль Магеррамов оставлен под стражей

01 июня 2018, 15:11

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на арест члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, обвиняемого в отмывании денег, заявил адвокат. Юристы выразили сомнения в правомерности обвинений, предъявленных членам ПНФА.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая силовики задержали члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова. Активисты были арестованы на четыре месяца. 31 мая Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на арест Гасанова и Насирли.

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на решение об избрании меры пресечения в отношении Магеррамова сроком на 4 месяца, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаиджев.

По его словам, Магеррамов не согласен с обвинением. Защита продолжит правовые шаги для изменения меры пресечения – подаст ходатайство о переводе Магеррамова под домашний арест, подчеркнул Агиль Лаиджев.

От других комментариев адвокат воздержался, сославшись на тайну следствия.

Адвокаты Насирли и Гасанова – Фариз Намазлы и Джавад Джавадов также заявили, что их подзащитные отвергают обвинения. От других комментариев защитники воздержались, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Силовики обвинили задержанных активистов ПНФА в отмывании денег. Согласно совместному сообщению Генпрокуратуры и МВД, Салех Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства для поддержки деятельности ПНФА. "Рустамов перенаправлял Видади Рустамли через занимающихся в Баку незаконным переводом денежных средств Джейхуна Гусейнова, Рауфа Искендерова, Гейдара Ахмедова и Турала Мехдиханова ежемесячные суммы в размере 30 тысяч долларов. В целом, на финансирование мероприятий ПНФА было передано 412 тыс. долларов", - говорится в релизе. Обвинение предъявлено по статьям "Незаконное предпринимательство с извлечением доходов в крупном размере" и "Легализация денег, добытых преступным путем в составе организованной группой".

Юристы поставили под сомнение правомерность обвинений членам ПНФА

Переводы пожертвований ПНФА от гражданина России не могут считаться незаконным предпринимательством, так как Салех Рустамов не преследовал цели извлечь доход, считает эксперт в области уголовного права Ялчин Иманов. Власти сами поставили ПНФА вне правового поля, заявил член "Платформы гражданского общества", юрист Алескер Мамедли.



"С деталями дела мы не знакомы, но, судя по пресс-релизу Генпрокуратуры и МВД, всем фигурантам инкриминируют незаконное предпринимательство, понимая под этим деятельность без становления на налоговый учет и государственной регистрации. Но Салех Рустамов занимался бизнесом в России, будучи гражданином этой страны. Он не был обязан регистрироваться в Азербайджане. Переводы им денег в Азербайджан с целью пожертвования ПНФА также не могут считаться незаконным предпринимательством, поскольку он не преследовал цели извлечения доходов. Других фигурантов также нельзя обвинять в незаконном предпринимательстве, поскольку они всего лишь были звеньями в передаче денег", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Иманов.

Он также считает, что в этом деле нет состава преступления - "легализации доходов, добытых незаконным путем". "Об "отмывании" можно говорить, если существует схема по переводу незаконно добытых денег в легальный бизнес. Но на эти деньги не покупалось тут имущества. Правоохранители в пресс-релизе представляют ПНФА как организацию, не имеющую государственной регистрации. Но в 1995 году ПНФА была зарегистрирована как партия. Да, после съезда партии 2015 года Минюст отказался вносить в реестровые данные переизбрание председателем партии Али Керимли. Однако это не значит, что партия не имеет регистрацию. Ее регистрация не была отменена решением суда", - подчеркнул Иманов.

Иманов также напомнил о презумпции невиновности в отношении членов ПНФА. "Даже дача признательных показаний не дает оснований для объявления человека преступником, если в отношении нет судебного приговора, вступившего в силу", - заметил он.

9 мая в Азербайджане Салех Рустамов был арестован по обвинению в незаконной торговле наркотиками. 10 мая по этому обвинению был также арестован его племянник, гражданин Азербайджана Bидади Рустамли. Родственники заявили, что Салех Рустамов признал свою вину под пытками, и попросили о помощи посольство России.

Пересылку денег из России без официального учета их в системе банковских переводов неверно интерпретировать как банковскую деятельность, уверен член "Платформы гражданского общества", юрист Алескер Мамедли.

"Более миллиона азербайджанцев ежемесячно переводят деньги в Азербайджан и очень часто используют такую систему. Суть ее заключается в том, что определенным лицам в Москве передают деньги для перевода, и их партнеры в Азербайджане передают указанные суммы получателям здесь. Каждая из сторон берет себе комиссионные, которые меньше банковских", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Мамедли.



С другой стороны, продолжил он, власти сами поставили ПНФА в неправовое поле. "ПНФА с 2005 года лишили офиса и не дают даже арендовать помещения у частных лиц. Ее печатный орган – газета "Азадлыг" с 2016 года перестала выходить, и ее счета заблокированы. Государство, не допуская ее в парламент, лишило ее официального финансирования через госбюджет", - напомнил юрист.

Представители следствия оказались недоступны для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".