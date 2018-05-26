Лидер ПНФА отверг обвинения в отмывании денег

26 мая 2018, 22:21

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли заявил о несостоятельности обвинений в адрес партии и арестованных лиц.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая силовики задержали члена президиума ПНФА Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова. Силовики заявили сегодня, что три задержанных активиста ПНФА и арестованный ранее гражданин России были участниками схемы по отмыванию денег. Заявление прозвучало на фоне сообщений правозащитников, что силовики выбивают из российского гражданина Салеха Рустамова показания о финансовой помощи оппозиции.

9 мая в Азербайджане Салех Рустамов был арестован по обвинению в незаконной торговле наркотикам. 10 мая по этому обвинению был также арестован его племянник, гражданин Азербайджана Bидади Рустамли. Арестованные содержатся в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. Родственники заявили, что Салех Рустамов признал свою вину под пытками, и попросили о помощи посольство России.

По словам Керимли, Салех Рустамов владеет малым бизнесом в России, является его другом и действительно посылал ему деньги. "В течение нескольких лет он мне посылал пять-семь раз деньги. Иногда 500 долларов, иногда 1000 долларов. Поскольку деньги присылались безвозмездно, точной суммы не помню. Речь может идти о не более чем 5000 долларах. А названная в сообщении сумма 412 000 долларов - откровенная ложь", - написал Керимли на своей странице в Facebook.

Он также заявил об отсутствии состава преступления в деле арестованных активистов ПНФА. "Они даже не совершали административного правонарушения. Что за логика? Друг мне прислал деньги, другой товарищ по партии получил эти деньги и передал мне. Где тут преступление? Все эти люди живут на уровне бедности. Каким незаконным предпринимательством они занимались, какие доходы имели?" - сказал Керимли.

По его словам, сегодня его единомышленник прислал ему 600 манатов на адвокатов, которые будут защищать права арестованных активистов. "И это тоже преступление? Или может быть ведение борьбы с вами (властями) является преступлением?" - заявил Керимли.

Он отметил, что ПНФА периодически обвиняли в получении денег из различных источников. "То говорили, что нас армяне финансируют, то – мы получаем гранты, то какой-то коррупционер дает нам деньги. Я говорил, что друзья помогают нам. Одним из них и является Салех Рустамов", - сказал Керимли.

Лидер ПНФА сказал, что получал безвозмездную помощь от друзей и единомышленников, и эти средства использовались для оказания финансовой помощи семьям политзаключенных, больным и нуждающимся членам партии.

При этом Керимли не исключил свой арест. "Мы ко всему готовы. Тюрьма – не место, где кончается борьба, это место – где начинается борьба", - сказал он.

Он также заявил, что, "если правоохранители так борются отмыванием денег, то должны были начать расследование со скандала "Азербайджанский ландромат"".

В публикации "Азербайджанский "ландромат" от 4 сентября на сайте Центра по исследованию коррупции (OCCRP) содержится информация о подкупе представителями азербайджанской правящей элиты лоббистов в Европе. Согласно отчету этой организации, представители азербайджанской правящей элиты с 2012 по 2014 год через фиктивные компании оплачивали лоббирование интересов Азербайджана в ЕС. Пресс-служба главы Азербайджана заявила, что Ильхам Алиев и его семья не имеют отношения к отмыванию денег и взяткам.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".