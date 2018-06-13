Следствие пригрозило Малхазу Мачаликашвили уголовным делом о теракте

13 июня 2018, 09:56

Служба Госбезопасности Грузии начала расследование в связи с заявлением отца застреленного при спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили о готовности совершить самоподрыв в здании СГБ, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и скончался в больнице 10 января. По версии СГБ Грузии, Мачаликашвили попытался бросить в силовиков гранату, поэтому спецназовцы выстрелили в него. Родные убитого выразили недоверие следствию в связи с тем, что было уничтожено одно из главных доказательств - граната.

31 мая в Тбилиси на проспекте Руставели на акции в поддержку отца убитого подростка Зазы Саралидзе Малхаз Мачаликашвили, по данным грузинских силовиков, заявил, что он вместе с несколькими сотнями людей поклялся подорвать себя в здании СГБ, однако передумал из-за любви к грузинам.

"После подобных публичных заявлений, сделанных любым лицом, в которых речь идет о совершении террористического акта, Служба Госбезопасности обязана осуществить правовую реакцию. Следствие началось в связи с указанным фактом", - заявил представитель пресс-службы СГБ, слова которого приводит сегодня агентства «Sputnik-Грузия».

Сам Мачаликашвили объяснил свое заявление на митинге несогласием с тем, что сына обвинили в терроризме. «Для меня еще тяжелее, чем убийство моего сына, было его обвинение в терроризме. Он год не выходил [из-за болезни], я с трудом собрал деньги, чтобы сделать ему операцию и вывести его в люди. А они взяли и расстреляли его в кровати, еще и обвинили в терроризме», - заявил Малхаз Мачаликашвили, слова которого приводит 12 июня агентство «Новости-Грузия».

Напомним, с 31 мая в Тбилиси проходила акция протеста "#не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. 11 июня отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе заявил, что акции протеста прекращаются на неделю для того, чтобы у правительства было время для выполнения требований о наказании виновных.