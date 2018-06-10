Саралидзе перекрыл центральный проспект Тбилиси

10 июня 2018, 22:15

Участники акции "Не убивай меня" установили на проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси две палатки для отца убитого школьника. Заза Саралидзе заявил, что не уйдет оттуда, пока не будут наказаны все виновные по делу об убийстве и не покинут свои посты министр юстиции и глава МВД.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая решение суда по делу об убийстве двух школьников спровоцировало в Тбилиси многодневные акции протеста с требованием справедливого наказания для преступников и покрывавших их силовиков. Инициатор акции, отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе потребовал задержать до 10 июня причастных к убийству сына и покрывавших их силовиков, пригрозив властям массовым митингом. Сегодня на акции протеста у здания парламента он призвал к отставке главы МВД и министра юстиции.

В результате драки 1 декабря 2017 года около одной из тбилисских школ два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй скончался уже после госпитализации. 31 мая стало известно, что суд частично снял обвинения с одного из обвиняемых, а другому смягчил их. Окончательный приговор был оглашен уже после начала протестов. 1 июня подростки получили по десять с половиной лет и девять лет и девять месяцев тюрьмы.

Сегодня вечером протестующие по просьбе Зазы Саралидзе перенесли две палатки от здания парламента на середину проезжей части проспекта Руставели. Саралидзе заявил, что намерен находиться там, пока не будут удовлетворены его требования о наказании всех виновных по делу о убийстве его сына, включая тех, кто покрывал обвиняемых.

На акцию "Не убивай меня" собрались люди из разных регионов страны. Среди них мало молодежи.

После того как "Единое национальное движение" и другие оппозиционные силы присоединились к акции "Не убивай" у здания парламента, часть протестующих отделилась и фактически стала проводить контракции, отметил политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

Напомним, что сегодня полиция Тбилиси сообщила о задержании одного их активистов и человека, оскорбившего участников митинга "Не убивай".