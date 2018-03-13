Родные Мачаликашвили выразили недоверие следствию

13 марта 2018, 12:24

В ходе экспертизы уничтожено одно из главных доказательств по делу о смерти Темирлана Мачаликашвили, заявили 12 марта родственники погибшего и старейшины Панкисского ущелья. Они пригрозили акцией протеста.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили, тяжело раненный в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года, скончался в больнице 10 января. По версии СГБ Грузии, Мачаликашвили попытался бросить в силовиков гранату, поэтому спецназовцы выстрелили в него. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по делу о превышении силовиками полномочий.

Мать Мачаликашвили сообщила о невиновности сына и предположила, что он мог быть убит по ошибке. На встрече с родственниками Мачаликашвили главный прокурор Грузии объяснил отказ признать их потерпевшими необходимостью дождаться выводов экспертов о причине смерти молодого человека.

9 марта представитель прокуратуры заявил, что уничтожено одно из доказательств по делу Темирлана Мачаликашвили - граната, которую, по официальной версии, он намеревался бросить в спецназ, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Граната прошла ряд экспертиз, среди которых - биологическая, генетическая и баллистическая. В ходе работы у экспертов возникло подозрение о неисправности ее боевого механизма и гранату взорвали, сообщил заместитель руководителя по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Гдзелишвили.



"В рамках экспертизы эксперты взорвали гранату и убедились, что боевой материал гранаты непригоден", - цитирует Гдзелишвили корреспондент "Кавказского узла", посмотревший репортаж с записью его слов в эфире "Рустави 2".



По его словам, экспертиза гранаты была проведена 19 января, а 23 января адвокат семьи обратился в прокуратуру с просьбой, чтобы в проведении экспертизы принял участие и специалист, приглашенный семьей.



В свою очередь родственники Темирлана Мачаликашвили и старейшины Панкисского ущелья заявили о недоверии следствию.



"Все те, кто виновен в спецоперации, должны быть наказаны. Я не остановлюсь, пока их не накажут", - заявил отец Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили в эфире "Рустави 2" 12 марта.

В эфире той же телекомпании старейшина Панкиси Платон Гунашашвили сообщил о недоверии следствию в связи с уничтожением вещественного доказательства.

О беспокойстве населения Панкиси и о его вопросах в связи с уничтожением гранаты заявил также старейшина Залимнар Цуцашвили. "Все ущелье взволновано, все ущелье говорит о том, почему взорвали, почему уничтожили гранату? Для сокрытия следов? Чтобы следы не были видны?" - пояснил Цуцашвили.

Жители региона и семья Мачаликашвили рассматривают вопрос о проведении протестной акции, однако ее дата пока не определена, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель совета старейшин Панкисского ущелья.

Напомним, что четверо задержанных в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года подозреваются в связях с группой предполагаемых боевиков, убитых при спецоперации в Тбилиси в конце ноября того же года. Уголовное дело расследуется по статье "Финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами, повлекшее тяжкие последствия", эта статья предусматривает от 17 до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы.

Подробности спецоперации в Тбилиси приведены в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".