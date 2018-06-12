Отец убитого в Тбилиси подростка приостановил акции протеста

12 июня 2018, 12:13

Акции протеста прекращаются на неделю для того, чтобы у правительства было время для выполнения требований о наказании виновных в убийстве двух подростков в Тбилиси и отставке министров, заявил 11 июня отец убитого школьника Заза Саралидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая решение суда по делу об убийстве двух школьников спровоцировало в Тбилиси многодневные акции протеста. Активисты требовали справедливого наказания для преступников и покрывавших их силовиков. На акции протеста 10 июня отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе выдвинул требование об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии и министра юстиции Теи Цулукиани.

1 декабря 2017 года около одной из тбилисских школ произошла драка, в результате два подростка получили смертельные ножевые ранения. 31 мая стало известно, что суд частично снял обвинения с одного из обвиняемых, а другому смягчил их. Окончательный приговор был оглашен 1 июня - один из подростков-обвиняемых получил десять с половиной лет, второй - девять лет и девять месяцев тюрьмы. На фоне протестов, которые последовали за решением суда, ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

Заявление о приостановке на неделю акций протеста Заза Саралидзе сделал после того, как покинул здание парламента, где 11 июня встречался с членами временной парламентской следственной комиссии из фракции "Европейская Грузия".

Вместе с тем, по словам Саралидзе, в случае необходимости может быть назначена масштабная акция протеста. "Требования остаются абсолютно теми же. Плюс, хочу дать властям разумные сроки, исходя из того, что потребовал отставки министров внутренних дел и юстиции. В течение недели они могут подумать. Акции солидарности, без сомнения, продолжатся. Если мы сочтем необходимым, не исключено, что назначим масштабную акцию", - цитирует Саралидзе "Новости-Грузия".



Он также отметил, что через неделю завершится Рамадан и к акциям протеста в Тбилиси смогут присоединиться жители Панкисского ущелья Грузии, которые требуют объективного расследования местного жителя Тамирлана Мачаликашвили.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и скончался в больнице 10 января. По версии СГБ Грузии, Мачаликашвили попытался бросить в силовиков гранату, поэтому спецназовцы выстрелили в него. Родные убитого выразили недоверие следствию в связи с тем, что было уничтожено одно из главных доказательств - граната.

Малхаз Мачаликашвили - отец 19-летнего Темирлана Мачаликашвили - также 11 июня принял участие в митингах около парламента.

Буду добиваться справедливости, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Малхаз Мачаликашвили.

"[Силовики] должны ответить на зверское убийство моего сына. Я должен добиться справедливости", - подчеркнул он.

Заза Саралидзе ушел с проспекта Руставели поздно ночью сегодня, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Отец убитого подростка также отметил, что он продолжит сотрудничество с комиссией парламента, однако его просьба об исключении из нее депутата Эки Беселии все еще в силе. При этом Саралидзе отказался 11 июня от встречи с министром МВД Грузии Георгием Гахарией. После этого Георгий Гахария покинул здание парламента, сообщает сегодня "Рустави 2".

Первое заседание временной парламентской следственной комиссии, созданной по делу об убийстве в Тбилиси, назначено на 13 июня в Кутаиси, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

При этом одноклассники участников драки в Тбилиси, с которыми удалось поговорить корреспонденту "Кавказского узла", заявили, что причиной произошедшего могли стать царящие в их среде нравы, которые взрослые даже не могут толком осознать.