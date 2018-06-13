Водители в Махачкале отпущены из полиции

13 июня 2018, 01:23

Магомедтагир Шихамиров и Алидибир Искантиев, задержанные на маршруте 61А, отпущены из полиции. По словам Искантиева, их отпустили после поручительства чиновника. На обоих составлены протоколы об административном правонарушении за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня водители маршрута 61А прекратили веерную голодовку и вышли на линию. Они рассказали, что прекратили акцию протеста из-за крайней нужды, в которой оказались их семьи. Отправившись в рейс после забастовки, водители столкнулись с проверками на специально выставленном мобильном посту ГИБДД. На многих водителей были выписаны протоколы сотрудниками полиции и Роспотребнадзора. 12 июня полицейские оштрафовали водителей маршрута, выехавших на линию после прекращения забастовки, и задержали водителя Магомедтагира Шихамирова и представителя протестовавших Алидибира Искантиева.

Задержанные ранее водитель Магомедтагир Шихамиров и представлявший интересы водителей Алидибир Искантиев отпущены после того, как за них поручился чиновник республики, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» водитель Алибулат Алибулатов.

Алидибир Искантиев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что он и Магомедтагир Шихамиров были отпущены только после поручительства одного из республиканских чиновников. Искантиев сообщил, что он сам позвонил чиновнику и объяснил ему сложившуюся ситуацию, только после того, как узнал о возможном задержании как минимум на сутки.

«Отпустили только под личное поручительство этого человека», - пояснил Искантиев.

По словам Искантиева, сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на место по звонку своих коллег, первоначально предложили ему и Шихамирову пройти в райотдел, но после того, как они без всякого сопротивления сделали это, в райотделе был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

13 июня в 12.00 мск в Советском районном суде назначено слушание, сообщил Искантиев. По словам Искантиева, он ознакомился с данными протоколами, в котором нарушены процессуальные нормы.

«Сам с делом я ознакомился. Кроме двух рапортов сотрудников в деле больше ничего нет, даже простых понятых нет. Там должна быть доказательная база. Два рапорта сотрудников не является доказательством. Сотрудники – заинтересованные лица», - сообщил Искантиев.

Он убежден, что дела на него и Шихамирова составлены с целью оказать на них давление.

По словам Искантиева, 12 июня были задержаны пять водителей маршрута 61А, которые вышли на него без путевого листа, причем в большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов фотографировали документы водителя, после чего составляли протокол и отправляли письмо с указанием нарушения и требованием оплатить штраф. Суммы штрафов водителям пока неизвестны.

По словам водителя Мусаюба Иманмурзаева, люди без опознавательных знаков останавливают водителей 61А и угрожают им последствиями, если он не прекратит работу на линии.

В пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" отказались прокомментировать задержание Искантиева и Шихамирова, сославшись на отсутствие информации.

Новости о забастовке водителей "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы".