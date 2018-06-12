Маршрутные такси в Махачкале. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла".

12 июня 2018, 19:12

Водители в Махачкале оштрафованы и задержаны после забастовки

Полицейские оштрафовали в Махачкале водителей маршрута 61А, выехавших на линию после прекращения забастовки, и задержали водителя Магомедтагира Шихамирова и представителя протестовавших Алидибира Искантиева, рассказали их коллеги.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июня водители маршрута 61А прекратили веерную голодовку и вышли на линию. Они рассказали, что прекратили акцию протеста из-за крайней нужды, в которой оказались их семьи. Отправившись в рейс после забастовки, водители столкнулись с проверками на специально выставленном мобильном посту ГИБДД. На многих водителей были выписаны протоколы сотрудниками полиции и Роспотребнадзора.

Сегодня водители маршрута 61А, выехавшие на свой страх и риск без разрешительных документов, были остановлены нарядом сотрудников ГИБДД и транспортной полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из водителей, Мусаюб Иманмурзаев. По его словам, водители оштрафованы, но число оштрафованных и размер штрафов он не назвал.

Для выяснения обстоятельств на место выехали юридический представитель водителей Алидибир Искантиев и еще один водитель маршрута, Магомедтагир Шихамиров. Однако приблизительно в 14.30 мск туда же прибыл дополнительный наряд ППС, сотрудники которого задержали Искантиева и Шихамирова и доставили их в отдел полиции, утверждает Иманмурзаев.

Водитель Алибулат Алибулатов, на машине которого задержанных отвезли в отделение, ожидает их освобождения у здания полиции. По состоянию на 17.50 мск, Искантиев и Шихамиров находились райотделе, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В дежурной части РОВД по Советскому району корреспонденту "Кавказского узла" заявили , что не обладают информацией о задержании Шихамирова и Искантиева. "К нам в дежурную часть таких не приводили. Доставленных обычно нам сдают", - сказал сотрудник дежурной части райотдела.

"Кавказский узел" сообщал, что 27 апреля водители маршрута №61А в Махачкале объявили забастовку. Они заявили, что недовольны условиями, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая водители начали голодовку в поселке Семендер. Состав голодающих обновлялся каждые пять дней. Они потребовали дать им возможность самостоятельно выбирать обслуживающую компанию. 29 мая прокурор республики Денис Попов пообещал взять под личный контроль их проблему. 31 мая представитель мэрии информировал, что проверки начали трудовая инспекция и УБЭП.

Новости о забастовке водителей "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы".

Примечание:

"Число жертв аварии с участием поезда в Дагестане возросло до двух", "Три человека погибли в ДТП в Хасавюртовском районе", "Водитель получил шесть лет колонии за ДТП с тремя погибшими детьми".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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