День России напомнил о влиянии Кадырова на антироссийские настроения

12 июня 2018, 20:25

Массовый митинг с участием студентов местных вузов и техникумов, работников бюджетной сферы и активистов молодежных движений прошел в центре чеченской столицы в День России. Митингующие рассказали о принудительном участии в акции. Хотя руководству Чечни удалось преодолеть антироссийские настроения в регионе, степень лояльности местных жителей к федеральному центру отличается от картинки, которую демонстрируют местные власти.

Массовый митинг был организован с помощью админресурса

Митинг ко Дню России прошел на площади перед зданиями городской мэрии и мечети "Сердце Чечни", где вечером 11 июня был организован массовый ифтар. "День России отметили сегодня во всех районах республики, основные торжества, как обычно, прошли в Грозном. Тысячи людей собрались на площади в центре города. Митинг завершился концертом и народными гуляниями", - проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

Празднование Дня России проходит в Грозном при повышенных мерах безопасности. Движение автотранспорта на участке от Дома моды и до комплекса высотных зданий "Грозный-сити" было блокировано нарядами полиции и военных. По периметру площади были выставлены полицейские грузовики. На месте проведения митинга дежурили кареты скорой помощи и спасатели, передает корреспондент "Кавказского узла".

Часть участников акции к месту проведения митинга доставлялась общественным транспортом. Людей на микроавтобусах "Форд" и "Газель" подвозили, в частности, на проспект Исаева. Затем они колоннами и небольшими группами направлялись на акцию. На проспекте Исаева, в нескольких сотнях метров от места проведения митинга, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", стояло четыре автобуса ПАЗ. К 1.00 подъехали еще три, заполненные людьми. Здесь же группы молодых людей высадились из четырех микроавтобусов и также направились на митинг.

Участники митинга рассказали о принуждении к явке

Среди жителей Чечни, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла", оказались те, кто плохо понимает, какой праздник отмечается 12 июня, а среди участников митинга - заявившие о принуждении.

"Даже не знаю, что сегодня за праздник. Сейчас все готовятся к Ураза-байраму, так что людям не до этого", - заметила местная жительница Лейла.

"Сегодня был выходной день, но нас 11 июня предупредили, что сегодня к 10.30 надо будет прибыть с группой студентов на площадь перед республиканской мечетью. Для нас, как и для других образовательных учреждений, был отведен свой сектор", - рассказал работник одного из учреждений образования Грозного Магомед.

По его словам, ответственность за доставку студентов на место проведения митинга возлагается на руководство учреждения. "У нас есть свой автобус, но пришлось нанять еще три, чтобы подвезти студентов на акцию. Естественно, оплачиваем транспорт мы сами. Они отвозят нас на место, а потом возвращаются на свою линию. После завершения мероприятия домой студенты возвращаются уже сами", - отметил мужчина.

"Методист вуза предупредила, что утром надо будет быть в центре, чтобы принять участие в праздничном митинге. Увильнуть от участия в таких мероприятиях не получается, потому что на месте всех переписывают. Неявка грозит недопуском к сдаче зачетов и экзаменов. С этим у нас строго", - заявил студент ЧГУ Аслан.

"Мы в 10.00 собрались в техникуме и к 10.30 уже были в центре. Там нам раздали флаги России и Чечни, и мы прошли на площадь перед мечетью. У мечети как обычно были установлены металлоискатели. Через одну рамку пропускали парней, через другую – девушек. Парней еще обыскивали, а у девушек проверяли сумки. После завершения торжественной части мы с друзьями ушли с площади, а некоторые остались посмотреть концерт", - рассказал студент техникума Ибрагим.

"Кавказский узел" решил выяснить мнение читателей и разместил на главной странице опросный лист, в котором предложил выбрать один из четырех вариантов ответа на вопрос: "Чем стал День России для Чечни?". Этот опрос не является репрезентативным, но представляет частные мнения читателей.

Ненависть как следствие двух военных кампаний

В Чечне сейчас нет широких антироссийских настроений благодаря позиции Ахмата Кадырова, уверена грозненская журналистка газеты "Даймохк" Аза Газиева. "Начиная с 1991 года, когда в Чечне начался беспредел, и федеральный центр ничего не предпринимал для наведения порядка, градус антироссийских настроений подскочил резко вверх. В дни войны (первой военной кампании, - примечание "Кавказского узла") погибли тысячи грозненцев. Страна для нас в то время была мачехой, безжалостной к детям, старикам, женщинам", - сказала Аза Газиева.

Перелом в сознании людей, по ее мнению, произошел с приходом к власти президента Чечни Ахмада Кадырова. "Он смог убедить свой народ не копить зло, не искать виновных", - пояснила Аза Газиева.

Она не отрицает, что у части чеченцев остались антироссийские настроения. "Они обвиняют в своем горе Кремль, но к русскоязычным людям у них отношение нормальное. У многих друзья живут в российских городах, они ездят друг к другу в гости, их дети дружат", - рассказала Газиева.

Первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года, спустя три года после провозглашения независимости Республики Ичкерия, и продолжалась в течение двух лет, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" материале "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях". Начало второй чеченской войны, которая длилась почти десять лет – с августа 1999 года до апреля 2009 года - совпало с приходом к власти Владимира Путина, рассказывается в справке "Вторая чеченская: 10 лет в режиме КТО".

Похожее мнение высказал журналист газеты "Московский комсомолец" Саид Бицоев. "Прежде Грозный был интернациональным городом, самым крупным промышленным центром на Северном Кавказе, но при Джохаре Дудаеве был психоз против России, против русских с молчаливой поддержки дудаевцев. Сейчас такого нет, восстанавливается доброжелательная атмосфера к любому, кто приехал в Грозный", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Саид Бицоев.

По его словам, в Грозном и других населенных пунктах он встречал людей, приехавших в качестве туристов. "Отношение к ним самое доброжелательное. Я знаю немало случаев, когда поселившихся в гостинице туристов чеченцы приглашают в село, чтобы показать красоты горного края, поселяют их у себя в гостевом доме", - поделился своими наблюдениями Саид Бицоев.

Однако, заметил он, у многих в Чечне до сих пор остается негативное отношение к силовикам. "Не изжита ненависть у тех, кто стал жертвой двух военных кампаний, у кого погибли родственники. Но любые негативные проявления (такого настроя) жестко пресекаются правоохранительными органами", - рассказал Саид Бицоев.

Антироссийских настроений в Чечне не было даже в самую активную фазу военных действий, убежден корреспондент "Радио Свобода" Асланбек Дадаев, однако часть населения республики недовольна действиями российской власти и местных чиновников.

"Было негативное отношение к российскому правительству, которое развязало чеченские войны. Даже сегодня есть люди, явно настроенные антагонистически (к власти). Они могут об этом говорить на кухне, среди очень близких людей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Асланбек Дадаев. Он пояснил такую скрытность тем, что в республике небезопасно высказывать свое мнение публично.

Жители Чечни неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес власти. "Тебя обесчестят, публично унизят, превратят в проститутку или наркомана. Ты больше не сможешь жить с достоинством в этой республике", - приводятся слова одного из местных жителей в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле". Об одном из подобных случаев говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".

Грозный постепенно становится городом, который облюбовали туристы из разных уголков России, отмечает Дадаев.

"Чувствуют они себя раскованно. Недавно около мечети увидел мужчину в шортах, и никто ему замечание не сделал. На днях познакомился с женщиной, которая приехала в Грозный на своей машине как туристка. Понравилось ей отношение людей, город, осталась, теперь работает таксистом", - рассказал журналист.

Кремль и Кадыров воспринимаются как одно целое

Отношение жителей Чечни к федеральному центру связано с деятельностью Рамзана Кадырова, считает политолог Али Магомадов.

"Кадыров отождествляется с российским правительством. Ни для кого не секрет: как люди относится к ставленнику Кремля, такое же отношение и к тем, кто его поставил на этот пост. Антироссийские настроения в Чечне есть, и связаны они только с пребыванием Кадырова в должности главы республики", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Али Магомадов.

По убеждению Магомадова, слово "патриотизм" в республике звучит чаще всего в официальных речах и передачах республиканского телевидения. "Плакаты при въезде в Грозный и далее по всему городу адресованы только одному человеку – Владимиру Путину. Его заверяют в преданности и любви. Демонстрации, акции протеста или поддержки (в зависимости от происходящих в Москве событий) – не что иное, как принудиловка, куда сгоняют студентов, госслужащих", - говорит Магомадов.

Он отметил, что представители старшего поколения выбрали роль наблюдателей. "Они не будут, как четверть века назад, митинговать. У большинства из них дети давно уехали за границу. В республике остаются в основном те, кто сегодня связан с представителями руководства республики. И когда власть переменится, неизвестно, чью сторону они займут", - считает Али Магомадов.

Антироссийские настроения культивируются в Москве - политиками и средствами массовой информации, считает политолог Тимур Алхастов, который напомнил в связи с этим высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского. "Он предлагал обнести территорию Чеченской Республики колючей проволокой. Им были высказаны еще несколько вариантов, как ограничить появление в российских городах представителей Чечни", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Алхастов.

Скандальные заявления Жириновского нередко касаются жителей республик Северного Кавказа. Так, в октябре 2013 года во время ток-шоу на одном из центральных каналов лидер ЛДПР предложил ввести на Северном Кавказе чрезвычайное положение, "нагнать туда войск, полицию и ФСБ", а также принудительно ограничить рождаемость, введя штраф за рождение третьего ребенка. Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, с целью борьбы с терроризмом необходимо "оградить территорию Кавказа колючей проволокой". Подобные высказывания многими были восприняты как националистические и вызывали негативную реакцию в республиках СКФО.

"Такие выступления подпитывают (негативные) настроения в республике, где уже давно поставлен знак равенства между Кремлем и Рамзаном Кадыровым", - подчеркнул Тимур Алхастов.

При этом, по его словам, в Чеченской Республике создается видимость лояльности населения. "Идет постоянная демонстрация верности. А самые высокие показатели верности, как правило, дают тоталитарные режимы. У людей же другие заботы и проблемы. У тех, кто потерял во время боевых действий родных, (официальные) плакаты и портреты вызывают, скорее, неприятие нынешней власти, которую поддерживает Кремль", - считает Тимур Алхастов.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".