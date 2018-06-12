Комплексы (ОТРК) "Полонез". Фото Владимира Блинова http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-vpervye-provedeny-boevye-puski-rszo-polonez-197734-2016

12 июня 2018, 08:53

Азербайджан продемонстрировал новые ракетные комплексы

В распоряжение Вооруженных сил Азербайджана поступили оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Полонез" и ЛОРА соответственно белорусского и израильского производства. Они были представлены президенту Ильхаму Алиеву во время посещения вновь открывшейся войсковой части Ракетных войск ВС Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил с официальным визитом Беларусь 9-10 октября 2017 года. Возглавляемая им делегация посетила научно-производственное предприятие военно-промышленного комплекса Беларуси. Тогда же сообщалось о договоренностях по закупке Азербайджаном ракетных комплексов "Полонез".

Белорусская система залпового огня "Полонез" позволит Баку сохранить статус-кво в Нагорном Карабахе после размещения в Армении "Искандеров", заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Согласно распространенной пресс-службой Минобороны Азербайджана 11 июня информации, максимальная дальность обстрела "Полонез" составляет 300 километров, масса ракеты 780 кг, боеголовки – 140 км. Радиус поражения составляет 310 метров. Одна боевая машина имеет восемь ракет.

Этот комплекс предназначен для поражения средств ядерной и химической атаки, разведывательно-ударных систем наземного базирования, основных войсковых группировок, авиасредств, находящихся на базах, средств и объектов ПВО, командных пунктов, радиоэлектронных средств в глубине территории противника.

Аналогичным целям служат и комплексы ЛОРА (LORA LОng-Range Artillery Missile). Их максимальная дальность обстрела составляет свыше 300 метров. Радиус поражения ракет составляет 100 метров. Одна боевая машине способна нести 4 ракет. Скорость полета ракет 300 метров в секунду.

По мнению военного эксперта Азада Исазаде, поступление в распоряжение ВС Азербайджана комплексов "Полонез" и ЛОРА нивелирует угрозы со стороны Армении ударов ракетами "Искандер" по Азербайджану.

"Армянские военные и политики не раз угрожали нанести удар "Искандерами" по стратегическим объектам нефтяной инфраструктуры Азербайджана, в том числе близ Баку. Теперь у Азербайджана появилось оружие, которым Баку может нанести ответный сокрушительный удар по любой военной цели не только на оккупированных территориях в Карабахе, но и Армении", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".  

По его словам, цели на территории Армении досягаемы в случае запуска ракет из Нахчыванской автономной республики (НАР) и западных районов Азербайджана. Эксперт полагает, что закупки Азербайджаном указанных вооружений будет играть сдерживающий характер и предотвратит применение оружия большой разрушительной силы.

Напомним, что несмотря на перемирие, объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, обстрелы в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Примечание:

"Политологи: Чехия не обязана соблюдать рекомендации ОБСЕ при поставках оружия Азербайджану", "Азербайджан обвинил Армению в 131 обстреле за сутки", "Политологи назвали перспективной договоренность Армении и НАТО об укреплении сотрудничества".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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