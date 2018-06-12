Полиция в Махачкале встретила штрафами прекративших голодовку водителей

12 июня 2018, 05:14

Отправившиеся в рейс после забастовки водители в Махачкале столкнулись с проверками на специально выставленном мобильном посту ГИБДД. На многих водителей были выписаны протоколы сотрудниками полиции и Роспотребнадзора.

Как сообщал «Кавказский узел», 11 июня водители маршрута 61А прекратили веерную голодовку и вышли на линию. Они рассказали, что прекратили акцию протеста из-за крайней нужды, в которой оказались их семьи..

"Кавказский узел" информировал, что водители маршрута №61А в Махачкале объявили забастовку 27 апреля. Они заявили, что недовольны условиями, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая водители начали голодовку в поселке Семендер. Состав голодающих обновлялся каждые пять дней. Они потребовали дать им возможность самостоятельно выбирать обслуживающую компанию. 29 мая прокурор республики Денис Попов пообещал взять под личный контроль их проблему. 31 мая представитель мэрии информировал, что проверки начали трудовая инспекция и УБЭП. Запланированная на 4 июня встреча с Поповым не состоялась, но сотрудники прокуратуры попросили участников акции дать объяснения в рамках проверки. На следующий день встреча также была отменена.

После прекращения голодовки на линию вышло до 20 маршруток. Водители отправились в рейс на свой страх и риск, зная, что могут быть оштрафованы на крупные суммы, пояснил "Кавказскому узлу" представитель водителей Мухтар Саидов.

Водитель Мусаюб Иманмурзаев рассказал, что на одном из участков отправившийся по маршруту микроавтобус с пассажирами подрезала машина с людьми, которые начали выяснять, почему водители вышли на маршрут. После объяснений один из мужчин позвонил куда-то и сообщил, что водители вышли на маршрут.

Посередине маршрута 61А был выставлен мобильный наряд ГИБДД, сотрудников Ространснадзора и представителей обслуживающей компании, с которой отказались сотрудничать водители, рассказал водитель Магомед Газиев.

Малик Магомедов был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Энгельса середине маршрута. Ему был выписан штраф в размере 3 тысяч рублей за остановку в неположенном месте, хотя водитель утверждает, что остановился по просьбе сотрудников ГИБДД. «Я не подписал [протокол], он потом убрал протокол и мне копию не дал, сказал, что уведомление придет ко мне», - рассказал водитель.

Багаудин Султанбеков рассказал, что его также остановили на мобильном посту ГИБДД. Вместе с сотрудниками ГИБДД на месте находили и представители обслуживающей маршрут компании, которые интересовались причинами начала работы водителей. В итоге был составлен протокол и выписан штраф за отсутствие путевого листа. Размер штрафа водитель не смог уточнить.

Со слов Султанбекова, водители намерены продолжить работу, так как их семьи находятся в крайне тяжёлой финансовой ситуации.

Проводившие забастовку водители лишились заработка, оставшись с долгами за новые автобусы. Пытаясь отстоять свои права, они живут за счет помощи родных, друзей и соседей, говорится в материале "Кавказского узла" "Семь историй: почему голодают водители в Махачкале", где собраны показательные истории участников акции протеста.

Представляющий интересы водителей юрист Алидибир Искантиев рассказал, что выезжал с одним из водителей специально для проверки маршрута, но то маршрутное такси, где он находился, не остановили.

«Сотрудники Ространснадзора и ГИБДД меня знают. К той машине, где я сижу, они близко не подходят, потому что я сразу их снимаю на камеру... Даже когда я ехал, они нас не оставили, но водителя, который ехал следом, остановили и написали протокол», - сообщил Искантиев.

Искантиев сообщил, что каждый выписанный протокол будет обжалован в судебном порядке.

Новости о забастовке водителей "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы".