Водители в Махачкале отказались прекращать голодовку

01 июня 2018, 04:42

В голодовке водителей маршруток №61А в Махачкале каждые пять дней участвует новая группа. Акция протеста продолжится до выполнения требований протестующих, заявил их представитель. В мэрии отметили, что помимо прокуратуры проверки начаты со стороны трудовой инспекции и УБЭП. Рынок транспортных услуг в республике ожидает переформатирование, предприниматели и водители, которые с этим не согласятся, рискуют потерять источники дохода, предостерег главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев. Акция протеста водителей не скажется на оценке работы Васильева со стороны Кремля, отметил главный редактор «Кавказской политики» Максим Шевченко.

Опрошенные «Кавказским узлом» эксперты убеждены, что ситуация с голодовкой махачкалинских водителей не окажет негативного влияния на восприятие Кремлем вопроса переназначения Владимира Васильева.

Как информировал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая они начали голодовку в помещении на конечной остановке маршрутного такси в поселке Семендер. 29 мая голодовку продолжила четвертая по счету группа водителей - 15 человек, а прокурор Дагестана Денис Попов на встрече с представителем голодающих пообещал взять под личный контроль их проблему. Протестующие выразили надежду, что проверка позволит найти решение проблемы.

Голодающие водители маршрута 61А не намерены прекращать голодовку на время проведения прокурорской проверки и будут продолжать голодовку до тех пор, пока требования не будут выполнены, сообщил 31 мая корреспонденту "Кавказского узла" представитель голодающих Мухтар Саидов.

Со слов Саидова, в голодовке участвуют 15 водителей, среди которых есть и представители старшего поколения. Все голодающие круглосуточно находятся на месте голодовки и отлучаются домой только в экстренных случаях, сообщил он.

При затягивании решения вопроса протестующие водители планируют сформировать еще одну группу, которая приступит к голодовке после окончания пятидневного срока предыдущей, сообщил Саидов. По его словам, формирование последующей группы голодающих происходит за день до окончания голодовки предыдущей. Пока неизвестен состав новой группы, но не исключено, что туда войдут и те, кто ранее участвовал в голодовке, сообщил он.

По заявлению администрации города инициирована проверка фактов, изложенных в заявлении протестующих водителей. Проверка начата со стороны трудовой инспекции, УБЭП и прокуратуры Советского района, сообщил «Кавказскому узлу» руководитель управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства мэрии Андрей Гусейнов.

Голодающий водитель Абдулла Магомедов сказал "Кавказскому узлу", что при общем стаже пассажирских перевозок около 20 лет, на данной линии он работает три года. По его словам, на данный момент семья содержится на пенсию жены.

Магомедов отметил, что его двое детей имеют группу по инвалидности, однако вся «социальная пенсия, получаемая ими, уходит на лекарства, а иногда даже не хватает». По его словам, он также погашает бытовой кредит и вынужден был взять не хватающую часть суммы в долг, чтобы сделать ежемесячный взнос по кредиту.

Водитель сообщил, что присоединился к голодовке, чтобы поддержать товарищей и из-за чувства солидарности. Он считает, что за время всей забастовки именно период голодовки явился самым действенным. Магомедов надеется, что после вмешательства прокуратуры республики ущемлениям трудовых прав голодающих будет дана соответствующая правовая оценка.

Протесты не повлияют на кадровые решения Кремля

Опрошенные «Кавказским узлом» эксперты убеждены, что ситуация с голодовкой махачкалинских водителей не окажет негативного влияния на восприятие Кремлем вопроса переназначения Владимира Васильева.

Главный редактор «Кавказской политики» Максим Шевченко убежден, что факт голодовки махачкалинских водителей никак не может повлиять на решения федерального центра в кадровой политике.

"Если даже все рабочие России, все трудящиеся России объявят одновременно голодовку и забастовку, я думаю, что даже в этом случае Кремль не изменит свои кадровые решения", - заявил он «Кавказскому узлу».

Главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев также убежден, что протест водителей никак не скажется на кадровые решения федерального центра.

По словам Фатуллаева, общая тенденция преобразований на рынке республиканских автоуслуг сводится к тому, чтобы на рынок транспортных услуг в Дагестане зашел известный правительству и руководству транспортный регулятор. После соответствующей регуляции на уровне городского транспорта данный опыт будет распространён и на междугороднее транспортное сообщение республики, считает эксперт.

«Правительство наше уже имеет определенные виды того, как это должно осуществляется», - сказал Фатуллаев "Кавказскому узлу".

Он не исключил, что правительство Дагестана может перенять в этом направлении опыт Татарстана. По его словам, после решения задач по определению регулятора транспортных услуг в Дагестане, после обеспечения завоза транспортных средств будет решаться вопрос о способе и методе оказания транспортных услуг в Дагестане.

По мнению Фатуллаева, в ближайшем будущем на территории республики следует ожидать полностью переформатированный рынок пассажирских перевозок. В ту систему, которую будут выстраивать на транспортном рынке Здунов и Васильев, включатся только те компании, которые смогут адаптироваться к новым реалиям, убежден главред.

Водители, которые с этим не согласятся, рискуют оказаться за скобками данных процессов. Для того чтобы остаться на рынке транспортных услуг водителям следует приходить к соглашению с теми или иными транспортными компаниями, считает Фатуллаев.