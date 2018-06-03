14 водителей сменили голодающих в Махачкале

03 июня 2018, 19:23

Пятая группа водителей маршруток №61А начала голодовку в махачкалинском поселке Семендер. Бастующие водители пожаловались, что остались без дохода и не могут выплачивать долги за новые автобусы.

Как информировал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая они начали голодовку в помещении на конечной остановке маршрутного такси в поселке Семендер. Состав голодающих обновляется каждые пять дней. 29 мая голодовку продолжила четвертая группа водителей - 15 человек.

На данный момент на месте голодовки находятся 14 человек. Еще один, пятнадцатый, едет на место акции из Кизилюрта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель голодающих Мухтар Саидов.

По его словам, новая группа протестующих приступила к голодовке в 10.00 мск. Некоторые члены группы уже участвовали в других этапах голодовки, отметил Саидов.

С голодающими находятся бастующие коллеги, которые решили их поддержать. Участники забастовки не обязаны присутствовать на месте голодовки, но должны явиться туда, как только станет необходимо, пояснил активист. Это может понадобиться, например, при принятии какого-либо важного решения, сказал он.

Саидов отметил, что водители, объявляя забастовку, соблюли все требования закона. Собственниками маршруток, курсировавших по линии, являются сами бастующие, сказал активист.

В трудовой инспекции не смогли подтвердить проверку управляющей компании

29 мая прокурор Дагестана Денис Попов на встрече с представителем голодающих пообещал взять под личный контроль их проблему. 31 мая в мэрии сообщили, что проверки, со своей стороны, начали трудовая инспекция и УБЭП.

Представитель трудовой инспекции Дагестана сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не знает о проверке. "Может, и проводится. я сейчас не могу ответить. Надо поднять и посмотреть, кто этим занимается", - сказал он.

Бастующие направляли в трудовую инспекцию коллективное заявление с просьбой привлечь обслуживающую компанию к ответственности, это заявление было зарегистрировано 11 мая, сообщил Мухтар Саидов. Он заявил, что ответа на это обращение водители не получили до сих пор.

На рассмотрение таких письменных обращений закон дает 30 дней, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Биякай Магомедов. Кроме того, государственная трудовая инспекция должна реагировать на ту информацию о нарушении трудовых прав, которая появилась СМИ, даже в отсутствие заявителя, пояснил юрист.

Завтра, 4 июня, состоится еще одна встреча с прокурором Дагестана Денисом Поповым, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юридический представитель бастующих водителей Алидибир Искантиев.

Бастующие остались без дохода

Водитель Мусаип Имамурзаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что работает на маршруте №61А уже семь лет. По его словам, на этой линии работает и его сын. Он рассказал, что постоянно посещает место голодовки и уже два раза участвовал в ней - входил в первую и третью группу из 16 голодающих.

После того, как обслуживающая компания два года назад заявила об обновлении маршрутного парка, они с сыном купили новые микроавтобусы, за которые еще не успели расплатиться. На данный момент общий долг по автомобилям у них со составляет более 500 тысяч рублей. "Один купил года полтора назад, а один - год назад", - пояснил Имамурзаев.

Пока идет забастовка, семью выручает старшая дочь, которая работает в детском саду. "Она одна сейчас тянет питание и содержание семьи", - сказал бастующий.

Большинство водителей не хотят уходить с маршрута на другие линии, так как работают со времени его появления, знают коллектив, отметил он.