12 июня 2018, 02:40

Водители в Махачкале прекратили голодовку

Водители, объявившие веерную голодовку в Махачкале с требованием предоставить им право самостоятельно выбирать обслуживающую маршрут транспортную компанию, прекратили акцию, которая продолжалась с 14 мая. 

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля водители маршрута №61А в Махачкале объявили забастовку. Они заявили, что недовольны условиями, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая водители начали голодовку в поселке Семендер. Состав голодающих обновлялся каждые пять дней. Голодающие потребовали дать им право самостоятельно выбрать обслуживающую компанию. 29 мая прокурор Дагестана Денис Попов пообещал взять под личный контроль их проблему. 31 мая представитель мэрии сообщил, что проверки начали трудовая инспекция и УБЭП. Запланированная на 4 июня встреча с Поповым не состоялась, но сотрудники прокуратуры попросили участников акции дать объяснения в рамках проверки. На следующий день встреча также была отменена.

Водители маршрута 61А прекратили голодовку и вышли на маршрут 11 июня после общего совещания. В рейс отправилось около 20 машин.

Акция была прекращена из-за крайней нужды, а также из-за отсутствия итогов прокурорских проверок, сообщил "Кавказскому узлу" один из голодающих Мусаюб Иманмурзаев.

12 июня водители планируют возобновить перевозки в полном объеме, сообщил представитель голодающих Мухтар Саидов. 

Проводившие забастовку водители лишились заработка, оставшись с долгами за новые автобусы. Пытаясь отстоять свои права, они живут за счет помощи родных, друзей и соседей, говорится в материале "Кавказского узла" "Семь историй: почему голодают водители в Махачкале", где собраны показательные истории участников акции протеста.

Новости о забастовке водителей "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы".

Примечание:

"Водители в Махачкале отказались прекращать голодовку", "14 водителей сменили голодающих в Махачкале", "Протестующих в Махачкале водителей вызвали в прокуратуру".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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12 июня 2018, 03:06

12 июня 2018, 02:40

  • Водители в Махачкале прекратили голодовку

    Водители, объявившие веерную голодовку в Махачкале с требованием предоставить им право самостоятельно выбирать обслуживающую маршрут транспортную компанию, прекратили акцию, которая продолжалась с 14 мая. 

12 июня 2018, 01:49

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