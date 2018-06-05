Участник голодовки Арсланали Магомедов. Фото Ильяс Капиев для "Кавказского узла".

05 июня 2018, 04:50

Протестующих в Махачкале водителей вызвали в прокуратуру

Запланированная на 4 июня встреча голодающих водителей маршруток с прокурором Дагестана не состоялась, но сотрудники прокуратуры попросили их дать объяснения в рамках проверки, сообщил представитель протестующих. 

Как информировал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая они начали голодовку в помещении на конечной остановке маршрутного такси в поселке Семендер. Состав голодающих обновляется каждые пять дней, 3 июня к голодовке приступила пятая группа из 15 человек.

В течение дня 4 июня все участники голодовки находились на месте проведения акции и до 20.00 мск никому из них не потребовалась медицинская помощь, рассказал представитель протестующих Мухтар Саидов корреспонденту "Кавказского узла". 

Для дачи объяснений в рамках прокурорской проверки в прокуратуру Советского района Махачкалы 4 июня были вызваны девять членов инициативной группы водителей, сообщил юридический представитель протестующих Алидибир Искантиев корреспонденту "Кавказского узла".

Не состоявшаяся 4 июня встреча с прокурором республики Денисом Поповым перенесена, по словам Искантиева, на 5 июня. Как пояснил Искантиев, 4 июня Попов находился на совещании в правительстве Дагестана, а 5 июня у него планируется приемный день.

По словам Мухтара Саидова, 4 июня водители провели встречу на конечной остановке маршрута №61А, где проводится голодовка, чтобы обсудить общую ситуацию и дальнейшие планы. Все водители, прекратившие с началом забастовки работу, находятся в очень бедственном положении и живут за счет помощи родных, друзей и соседей, отметил Саидов.

У протестующих водителей есть возможность перейти на другие маршрутные линии, но участники ззабастовки не хотят разрушать единый коллектив, указал участник голодовки Мусаип Имаммурзаев.

«Сейчас все находятся в состоянии забастовки, ни один из наших водителей не работает на линии», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". Водитель уточнил, что все те, кто не хотели присоединяться к забастовке, перешли на другие линии с самого начала ее объявления.   

Имаммурзаев считает, что после встречи Алидибира Искантиева с Денисом Поповым в процессе решения проблем водителей наметилась положительная динамика.

29 мая прокурор Дагестана Денис Попов на встрече с представителем голодающих пообещал взять под личный контроль их проблему. 31 мая в мэрии сообщили, что проверки, со своей стороны, начали трудовая инспекция и УБЭП

Участник голодовки Арсланали Магомедов рассказал, что его семья с началом забастовки оказалась в критическом положении. Как и многие его коллеги, Магомедов является единственным кормильцем семьи. 

«У меня жена и пятеро детей, а положение критическое дома», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". 

По словам Магомедова, материальную помощь ему оказывают коллеги. Водитель отметил, что за неимением своего дома вынужден снимать жилье и уже должен двухмесячную плату за квартиру. Общий стаж Магомедова на рынке пассажирских перевозок – 15 лет, год он работает на маршруте №61А работает в течении года. Голодовка - единственный способ привлечь внимание властей к проблемам водителей.

Примечание:

"Число жертв аварии с участием поезда в Дагестане возросло до двух", "Три человека погибли в ДТП в Хасавюртовском районе", "Водитель получил шесть лет колонии за ДТП с тремя погибшими детьми".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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