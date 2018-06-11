Власти Чечни использовали тренировку сборной Египта для самопиара

11 июня 2018, 22:49

Не все из 8 тысяч зрителей посетили открытую тренировку сборной Египта добровольно, местные жители рассказали о примененном для наполнения трибун админресурсе. Вместе с участниками чемпионата мира на стадионе появилось руководство Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в Грозном к чемпионату мира по футболу будет готовиться сборная Египта. Вчера, 10 июня, силовики перекрыли улицы около стадиона "Ахмат-арена" и аэропорта Грозного еще за несколько часов до прибытия спортсменов, это создало пробки на дорогах, сообщили горожане.

Прошедшую вечером 10 июня на стадионе "Ахмат-арена" открытую тренировку сборной Египта по футболу посетили около 8 тысяч человек, сообщили сегодня в Минспорта Чечни "Кавказскому узлу".

"Среди 8 тысяч болельщиков в подавляющем большинстве были подростки и дети. На стадионе "Ахмат-арена" присутствовала также группа египетских болельщиков. Это студенты-медики, которые учатся во Владикавказе, они специально приехали в Грозный, чтобы поприветствовать свою команду", - заявил представитель Минспорта.

Представитель ведомства отметил, что следующие тренировки египетской сборной на стадионе "Ахмат-арена" будут проходить в закрытом режиме. Отметим, что первая игра команды Египта в рамках мундиаля пройдет 15 июня против команды Уругвая в Екатеринбурге.

Египетские футболисты произвели на болельщиков хорошее впечатление. "С трибун некоторые зрители передавали свои телефоны, спортсмены делали фото и передавали их обратно. Один футболист даже бросил зрителям свою футболку", - рассказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

Тренировка с элементами политического шоу

Наибольшей восторг у болельщиков вызвало появление на футбольном стадионе нападающего египетской сборной и английского клуба "Ливерпуль" Мохамеда Салаха. Хотя он не участвовал в тренировке команды, на стадион поприветствовать болельщиков он приехал в черном "Мерседесе", за рулем которого сидел глава Чечни Рамзан Кадыров.

В сезоне 2017-2018 годов Английской премьер-лиги Мохамед Салах забил 32 гола, установив рекорд АПЛ по количеству голов в одном сезоне, сообщил Sports.ru.

Телеканал "Грозный" показал эти кадры 10 июня в выпуске новостей, в котором Кадыров был назван "самым главным болельщиком". На стадионе Салах вслед за спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым произнес: "Ахмат" - сила!" - лозунг, который чеченские власти ввели в обиход после проведенного переименования грозненского футбольного клуба "Терек".

Реакция болельщиков на переименование футбольного клуба в 2017 году описана в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

"Само по себе пребывание в нашей республике сборной одной из команд, участвующих в чемпионате мира, - уже большое событие. С учетом того, что Кадыров активно налаживает связи с арабскими странами, все это может быть использовано и для развития серьезного сотрудничества с Египтом", - высказал свое мнение местный житель Абубакар.

Усиленные меры безопасности и традиционный админресурс

По словам местных жителей, открытая тренировка египетской сборной прошла при усиленных мерах безопасности.

"Практически от самого отеля, где разместились футболисты, и до самого стадиона, стояли посты полиции и военных. На стадион зрителей пускали только сквозь рамки металлодетекторов, плюс был личный досмотр. Тех, кто прошел на стадион, до окончания тренировки за пределы трибун уже не выпускали", - сообщил грозненец Шамиль корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые зрители рассказали, что явились на трибуны не по своей доброй воле.

"Я не фанат футбола, пойти на стадион попросил начальник. Вместе с группой сотрудников мы там присутствовали в качестве болельщиков. На стадионе было полно подростков и детей с флагами России, Чечни и Египта, были транспаранты и плакаты. Власть, как обычно, вовсю использовала это мероприятие для самопиара", - отметил местный житель Хамзат.

Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".