Жители Дагестана рассказали о запрете на выезд из-за мундиаля

11 июня 2018, 21:51

Силовики запрещают состоящим на профучете жителям Дагестана покидать республику в дни чемпионата мира по футболу и требуют расписки о невыезде, сообщила сегодня "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", с 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи турнира примут три города юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляют о сохранении практики учета верующих. Силовики продолжают составлять секретные списки предполагаемых религиозных экстремистов, отметил в конце 2017 года адвокат Шамиль Магомедов. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, применяя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

В связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу силовики проводят беседы с состоящими на профучете жителями Дагестана, настоятельно рекомендуя не выезжать до окончания соревнований за пределы республики. У осужденных в прошлым по "экстремистским" статьям силовики берут расписки об обязательстве не выезжать из Дагестана в период с 10 июня по 20 июля 2018 года, говорится в сегодняшнем материале "Новой газеты".

Житель Дагестана Зуяутдин Увайсов, состоявший на учете в МВД, рассказал, что участковый звонил ему и интересовался о планах выехать за пределы республики в дни мундиаля. Увайсов допустил, что ему потребуется выехать из Дагестана, а участковый объяснил, что до окончания чемпионата это нежелательно.

По словам местных жителей, с людьми, которые состоят или состояли в прошлом на профучете, силовики ограничиваются беседами, а с тех, кто был осужден за причастность к вооруженному подполью, берут расписки.

"Формальная отмена профучета ничего не изменила. Это была неформальная, незаконная практика, и она таковой и осталась. По отмененным спискам продолжают "работать" и прикомандированные силовики из спецподразделений, и сотрудники блокпостов", - отмечает руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла".

По словам адвоката Дибира Набиева, расписки, о которых заявляют жители Дагестана, не имеют юридической силы. "Это незаконно, если у человека нет определенного статуса по уголовному делу", - приводит издание слова Набиева.

Полицейские не проводят с жителями республики подобных бесед и не собирают расписки о невыезде, заявил представитель МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев. Участковые проводят с подучетными только предусмотренную законом работу, "может быть, чуть активнее в связи с чемпионатом", но указаний ограничивать жителей Дагестана в свободе передвижения не было, подчеркнул он.