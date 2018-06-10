Жители Геленджика ощутили себя отстраненными от событий мундиаля

10 июня 2018, 14:01

Открытые тренировки сборных Исландии и Швеции в Геленджике оказались доступными не для всех горожан, которые хотели почувствовать себя причастными к чемпионату мира по футболу, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", с 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. В Грозном будет готовиться к чемпионату сборная Египта, в Анапе - сборная Дании. Сборные Швеции и Исландии будут тренироваться на стадионах "Спартак" и "Олимп" в Геленджике.

Матчи турнира примут три города юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

Национальная сборная Исландии прибыла в Геленджик 9 июня. Это событие было отмечено только приветственным словом главы города, никаких торжественных мероприятий в честь исландских футболистов не планировалось, сообщили в пресс-службе мэрии Геленджика корреспонденту "Кавказского узла".

«Представители ФИФА попросили не беспокоить футболистов во время прибытия ни в аэропорту, ни в гостинице, ни во время подготовки к матчам, поэтому будет только приветственное слово главы города и все», - отметила сотрудник пресс-службы городской администрации.

Судьба стадионов после мундиаля пока не решена

По словам представителя мэрии, местные власти занимались только оформлением улиц в единой концепции Чемпионата мира по футболу и подготовкой волонтеров, так как всеми остальными вопросами занимается оргкомитет мундиаля.

«По всему городу установлены фигуры ЧМ-2018, указатели на русском и английском. Волонтеры будут дежурить на городской площади, на всех центральных улицах, на станции скорой помощи», - сообщила она.

Представитель мэрии добавила, что улицы города находятся в хорошем состоянии и реконструировать их перед приездом иностранных футболистов не планировалось. Были отремонтированы только подъезды к стадиону «Спартак», который был реконструирован в соответствии с требованиями FIFA. На стадионе уложен новый газон построены новые трибуны и раздевалки.

«Пока мы не знаем, передадут ли стадионы, на которых будут тренироваться сборные Исландии и Швеции, в муниципальную собственность. Если передадут, то конечно на них будут заниматься дети», - сообщила сотрудница городской администрации.

Пригласительные билеты на открытые тренировки иностранных футболистов, по ее словам, были розданы воспитанникам детских спортивных школ и разыграны среди болельщиков местной футбольной команды «Спартак». На сегодняшней игре геленджикского «Спартака» разыграют сертификатов на открытую тренировку сборной Швеции.

Исландские футболисты поселились в курортном комплексе «Надежда» в поселке Кабардинка, одном из из лучших комплексов на Черноморском побережье. Первая открытая тренировка сборной Исландии на стадионе «Олимп» в Кабардинке запланирована на сегодня, сообщили в оргкомитете чемпионата мира по футболу корреспонденту "Кавказского узла".

Недоступность открытых тренировок огорчила жителей Геленджика

Порядок распределения билетов на открытые тренировки вызвал возмущение у жителей Геленджика, которые хотели на них побывать.

«Мы не можем себе позволить посетить матчи чемпионата мира, билеты очень дорогие. Надеялись, что посмотрим на футболистов во время открытой тренировки, но это невозможно. Билеты раздавали кулуарно, только своим», - сообщила местная жительница Тамара Бойко корреспонденту "Кавказского узла".

Открытые тренировки должны быть доступны для всех горожан, считает житель Геленджика Артур Багарян.

«Я не знаю кто это придумал, наши чиновники или спортивные, но нам просто обидно, что мы оказались в стороне от такого великого события», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, приезд в Геленджик национальных сборных Исландии и Швеции негативно отразился на курортном бизнесе, который является источником заработка для большинства горожан. На время тренировок иностранных футболистов в Геленджике введен особый режим, который предписывает всем отдыхающим получить временную регистрацию в течение трех дней после приезда.

«Многие отдыхающие решили отложить поездку и к началу сезона отели полупустые - никто не хочет неудобств во время отдыха», - заявил Багарян.

Число пригласительных билетов на открытые тренировки определяет оргкомитет, а каналы их распространения - администрация принимающих городов.

«Мы не можем заполнять полностью стадионы, на котором тренирует сборная. Это не матч, футболисты должны сконцентрироваться на тренировке, поэтому мы обычно заполняем не больше 20% от вместимости», - рассказал представитель оргкомитета чемпионата корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторым горожанам разрешат встретить сборную Швеции

В Геленджике чувствуется атмосфера футбольного праздника, заявил начальник городского управления по физической культуре и спорту Руслан Давлетукаев.

«Установлены малые архитектурные формы, согласованные с оргкомитетом и FIFA, баннеры с информацией о футболистах сборных Исландии и Швеции. Определены фан-зоны с большими экранами, где будет вестись прямая трансляция всех матчей чемпионата. Инспекторы FIFA приезжали к нам несколько раз с инспекционными визитами, им все понравилось», - сказал Давлетукаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам чиновника, городскую больницу Геленджика оснастили новым оборудованием для проведения операций на суставах, дефибрилляторами, компьютерным томографом и цифровым рентгенаппаратом, все это оборудование останется в больнице и после завершения чемпионата мира по футболу. Кроме того, за счет городского бюджета были закуплены три машины скорой помощи.

По ряду показателей ситуация в сфере здравоохранения на Кубани хуже, чем в среднем по стране. Так, численность врачей на 100 тысяч человек (данные на 2015 год) в стране составляет 459 человек (на Кубани — 401), среднего медицинского персонала — 1058 (900 в Краснодарском крае). Отчеты, которые публикует крайстат на своем сайте, показывают, что ситуация в медицине на Кубани с каждым годом становится все хуже, говорится в материале "Кавказского узла" "Не очень белые халаты. Как медицину на Кубани хоронят в отчетах".

Сотрудники скорой помощи и персонал заведений общественного питания прошли специальные курсы английского языка, отметил глава спортивного управления мэрии.

По словам Давлетукаева, торжественное мероприятие запланировано на 12 июня, когда в Геленджик прилетит сборная Швеции. Шведские футболисты поселятся в пятизвездочном «Кемпински Гранд Отель Геленджик». По информации оргкомитета чемпионата, также 12 июня состоится их открытая тренировка на стадионе «Спартак».

«По маршруту следования из аэропорта в отель футболистов будут приветствовать горожане и дети, воспитанники спортивных школ - порядка пятисот человек с приветственными баннерами и флажками», - отметил Руслан Давлетукаев.