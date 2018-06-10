Жители Грозного пожаловались на заторы из-за приезда футболистов из Египта

10 июня 2018, 18:01

Силовики перекрыли улицы около стадиона "Ахмат-Арена" и аэропорта Грозного еще за несколько часов до прибытия сборной Египта по футболу, это создало пробки на дорогах, сообщили горожане.

Как писал "Кавказский узел", в Грозном к чемпионату мира по футболу будет готовиться сборная Египта. Специально к мундиалю в столице Чечни построили новый отель The local. Он еще не принимал гостей, все открытые номера отведены для размещения египетских футболистов. По словам местных жителей, по случаю прибытия этой сборной город стал выглядеть лучше. Они отметили усиление мер безопасности в районе отеля The Local и стадиона "Ахмат-арена". Полиция Чечни сообщила, что в связи с мундиалем с 25 мая по 25 июля вводится ограничение на право ношения гражданского и служебного оружия.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, - а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

Команда и тренеры египетской сборной прилетели в Грозный в 13.25 мск. "В аэропорту их встречало руководство республики, а также посол Египта в России Ихаб Наср, который прибыл в Грозный накануне. После торжественной церемонии спортсмены были доставлены в отель, где они будут размещаться на время ЧМ-2018. Футболисты проведут открытую тренировку на стадионе "Ахмат", где уже собрались фанаты футбола, воспитанники республиканских ДЮСШ и наши юные футболисты. Вход на стадион для зрителей бесплатный", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве спорта Чечни.

Жители чеченской столицы отмечают значительное усиление мер безопасности в городе. Территории, прилегающие к грозненскому аэропорту, отелю The Local и стадиону "Ахмат-арена", с утра находятся под усиленной охраной полиции и бойцов Росгвардии, рассказали грозненцы корреспонденту "Кавказского узла".

"В районе аэропорта все было перекрыто еще с утра. Как обычно, власти создали большой ажиотаж. Можно было подумать, что аэропорт находится в осаде, везде были военные", - рассказал житель Грозного Аслан.

"Силовики, как обычно, опять переусердствовали. За несколько часов до встречи стали все перекрывать, блокировать, из-за этого на улицах пробки возникли. У меня, чтобы только свернуть с улицы Митаева в сторону рынка "Беркат", ушло минут 20. Сборная Египта приехала, оттого тут все на ушах стоят", - сказал местный житель Идрис.

"Мне пришлось минут 40, если не больше, провести в пробке, потому что улицы Мохаммеда Али и Яшина перекрыли. Ни одну машину не пропускали, пока не проехал кортеж с футболистами. Теперь все эти усиления и прочее будут, пока чемпионат мира не закончится. В район стадиона лучше пока не ездить", - сказал грозненец Докка.

Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".