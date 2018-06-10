Жители Сочи пожаловались на транспортные проблемы из-за мундиаля

10 июня 2018, 23:49

Ограничения на проезд по улицам Сочи, введенные с 1 июня по 16 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу, были внезапными и вызвали неудобства, заявили жители города. Местные предприниматели пожаловались на существенное подорожание бензина и необходимость поднимать цены на свои услуги.

Как писал "Кавказский узел", Сочи рассчитывает принять во время мундиаля до миллиона гостей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира, помимо Сочи, примут еще два города юга России - Ростов-на-Дону и Волгоград. Игры также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

В рамках Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в Сочи организована фан-зона, она расположена в районе Южного мола Сочинского морского порта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян. По его словам, в связи с этим с 1 июня по 16 июля ограничено движение на улицах Несербской, Поярко, Войкова, Кооперативной, Москвина, Курортном проспекте и переулке Электрическом.

При въезде в зону проведения игр установлены контрольно-пропускные пункты, проехать через них можно будет лишь аккредитованному транспорту, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в транспортном пресс-центре чемпионата мира.

Организаторы чемпионата мира призывают жителей и гостей города во время проведения чемпионата мира пользоваться услугами общественного транспорта, электропоездами "Ласточка" и такси, а в случае поездки на личном транспорте заранее определиться с парковкой, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ГИБДД.

Недовольные сочинцы заявили корреспонденту "Кавказского узла", что столкнулись с ограничениями, не зная о них заранее.

"Я живу в центре, на улице Гагарина, работаю в Адлере в кафе. Всегда езжу по улице Несербской, выезжаю на Орджоникидзе, мимо Зимнего театра. Такой маршрут мне удобен и комфортен. Вернулся с отпуска и 10 июня первый день поехал на работу к шести утра. Обычно выезжаю в пять утра и за полчаса добираюсь до работы. А сегодня блуждал по городу два часа. Опоздал на работу, приехал к восьми утра. Получил выговор", - рассказал сочинец Игорь Полищук.

По его словам, об изменении схемы движения он узнал только на месте, от полицейских. "Возмущался не только я один. Нас переправили на Курортный проспект, а там также не удалось проехать. Полицейские направляют транспорт с Курортного проспекта в районе памятника Михаилу Архангелу на улицу Горького. Там я вообще заблудился в пробках, еле выехал на объездную. Почему об изменениях схем движения и ограничений люди узнают только при контактах с инспекторами ГАИ?", - сказал Игорь Полищук.

Водитель частного сервиса Илья Федоренко сообщил, что попал в большую пробку. "Почему перекрыли сейчас все подъездные пути в Центре, если чемпионат начинается 15 июня?", - сказал он.

Жительница Сочи Ольга Попова рассказала, что 2 июня вылетала в Москву и чуть не опоздала на рейс из-за перекрытой в центре Сочи трассы. "Супруг повез меня в аэропорт. Хорошо, что мы выехали за три часа, а так бы самолет улетел без меня. Было удивление, что город перекрыт в центре в связи с чемпионатом. Когда нас остановили полицейские в районе морвокзала, то послали на объездную дорогу, хотя трасса была полностью пустая. Нам не могли объяснить, в чем дело и почему перекрыта дорога, если до чемпионата еще почти две недели. На уговоры полицейские не поддались, и нам пришлось добираться по объездной. Вообще, логистика в Сочи ужасная, и на новых дорогах не поймешь, куда ехать. Знаки часто не соответствуют действительности и путают водителей", - отметила Ольга Попова.

Сотрудники ГИБДД, перекрывшие трассы, не смогли назвать корреспонденту "Кавказского узла", на основании какого распоряжения это сделано. На сайте мэрии соответствующих документов по состоянию на 10 июня опубликовано не было.

В управлении транспорта городской администрации сослались на указ президента России от 9 мая 2017 года "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

"В данном указе отсутствует схема изменения и ограничения движения транспортных средств в Сочи", - отметил автомобилист Сергей Васильев, который также пытался выяснить, на каком основании введены ограничения.

Аккредитацию на время мундиаля в Сочи получила лишь одна служба такси

С 1 июня в Сочи появилось аккредитованное такси, операторы которого разговаривают как на русском, так и на английском языке. Аккредитация досталась лишь одному перевозчику, "Red Taxi".

"Аккредитованные такси имеют право ездить в зонах, ограниченных для движения другого транспорта и такси других фирм. К примеру, эти такси смогут подъезжать прямо к олимпийским объектам, проезжать по Курортному проспекту и по улице Несербская, где для другого транспорта введены ограничения. Эти такси имеют специальные трафареты ЧМ 2018", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" оператор такси Юлия.

Для удобства гостей города разработано мобильное приложение "Сочи.Транспорт", а информация о заказе такси есть на рекламных щитах всех крупных остановок железнодорожных и автовокзалов Сочи, отметила она.

Опрошенные корреспондентом жители и гости Сочи сказали, что ничего не знают о существовании аккредитованных "Red Taxi" и диспетчерской службе их вызова. "О том, что какие-то такси аккредитованы, понятия не имеем. Только от вас узнали. Думали, что сможем доехать на "Яндекс такси" к месту соревнований. Но если нет, то, конечно, воспользуемся услугами аккредитованных такси. Только информации об этом очень мало", - сказала жительница Санкт-Петербурга Ирина Лосева.

Шесть дней в Сочи объявлены выходными

Всем руководителям сочинских предприятий рекомендуется сделать 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля выходными днями. Именно в эти дни в Сочи будут проходить матчи группового этапа, а также 1/8 и 1/4 Чемпионата мира. "Футбольный стадион "Фишт" вмещает в себя более 48 тысяч болельщиков. Добраться в Олимпийский парк болельщики смогут на общественном транспорте, автобусах- шаттлах и электропоездах бесплатно", - сообщается на сайте мэрии.

Дополнительные выходные дни помогут сократить потоки транспорта, надеются в городской администрации.

Сочинские бизнесмены пожаловались на подорожание бензина

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители города высказали свое раздражение поднятием цен на бензин до 45-50 рублей.

"Бензин должен стоить в половину дешевле, и на этом цены не должны больше повышаться, так как с ростом цен на бензин возрастают, соответственно, цены на услуги. Если у нас прогулка по морю до объявления мундиаля и повышения цен на бензин стоила 500 рублей, то сейчас мы вынуждены поднять цены до 700 рублей", - рассказал судовладелец Андрей Островский.

Он пожаловался и на высокую плату за стоянку судов в морском порту. "Лично я плачу 200 000 рублей за стоянку одного маломерного судна в месяц", - сказал он.

Предприниматель Владимир Осипов сообщил, что после подорожания бензина пересел на малолитражку жены. Он заявил, что если цены на бензин будут расти, он намерен полнять стоимость своих услуг по шиномонтажу.

Таксист Борис Кудзаев утверждает, что из-за роста цен на бензин его доходы упали вдвое. Он сообщил, что раньше мог заработать больше трех тысяч рублей в сутки, а теперь зарабатывает не более полутора тысяч.

Сотрудник сочинской автошколы Арут сообщил, что из-за подорожания бензина его сын стал меньше пользоваться личным автомобилем, семья пересела на общественный транспорт.

"Цены растут на все - и на бензин, и на проезд, а зарплаты и пенсии не только не растут, а наоборот, падают. Это не может не вызывать раздражение, когда людям нечего есть, заработать негде. К примеру, я сжег бензина с 1 июня из-за объездов перекрытых улиц на 1000 рублей больше", - подсчитал пенсионер Алексей Федоров.

Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".