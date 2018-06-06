Сочи рассчитывает принять миллион гостей мундиаля

06 июня 2018, 16:10

Две тысячи гостиниц Сочи готовы принять гостей чемпионата мира по футболу, сообщили в мэрии города. Однако ажиотажа не наблюдается, свободные номера есть во многих отелях города. Кроме того, иностранцам могут отказать в размещении, если у них не будет миграционной карты.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

Снять место в сочинском отеле можно согласно возможностям кошелька

В Сочи планируется провести четыре матча чемпионата мира. Уже сейчас ведется продажа билетов на матчи и бронирование гостиничных номеров, но проблем с размещением не предвидится, сообщил руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

"В Сочи планируется приезд на чемпионат мира по футболу более миллиона туристов с 14 июня по 15 июля. Две тысячи гостиниц Сочи в разных районах - Лазаревском, Центральном, Хостинском и Адлерском - готовы принять гостей. Номерной фонд Сочи одновременно может разместить 200 тысяч человек. Основная нагрузка приходится на Адлерский район, где в Имеретинской низменности будут проходить матчи", - рассказал Сергей Доморат.

По его словам, относительно так называемых "клиентских групп", в которые входят игроки команд, обслуживающий их персонал, волонтеры, а также медийные сотрудники, то на них уже забронированы 28 объектов размещения, которые находятся в Имеретинской низменности рядом с Олимпийскими объектами, где будут проходить матчи.

"Ценовая политика для зрителей и туристов предусмотрена на все кошельки. Можно снять койко-место в частной мини-гостинице, так называемых хостелах за 350 рублей в сутки и, например, снять номер по максимально допустимой правительством РФ цене за 80 тысяч рублей в сутки", - рассказал Сергей Доморат.

Он отметил, что востребованными для зрителей остаются крупные гостиницы, расположенные в Центральной части города, в числе которых "Хаят", "Рэдисон-Лазурная", "Жемчужина", "Парк Отель". "В Имеретинской низменности огромный номерной фонд, и имеются три пятизвездочные гостиницы: две "Рэдиссон" и "Русские сезоны". А также есть четырех- и трехзвездочные отели такие, как "Русский дом", "Бархатные сезоны", "Отель Богатырь", где забронированы места для "клиентских групп", - рассказал Сергей Доморат.

В гостиницах Сочи разного уровня от Лазаревской до Адлера, куда обращался корреспондент "Кавказского узла" 5 июня с вопросом о проблемах с размещением, везде отвечали: "Номера есть".

В настоящее время свободны номера, стоимость места в которых составляет от 1000 до 5000 рублей, сообщили опрошенные владельцы частных отелей. В некоторых из этих отелей предусмотрены "шведские столы" на завтрак, обед и ужин, в некоторых – в стоимость включены лишь завтраки.

К примеру, в отеле "Бархатные сезоны", номерной фонд которого составляет около девяти тысяч номеров, есть свободные номера по цене в одну тысячу рублей за койко-место в сутки в двухместных номерах. Это акционное предложение, сообщила Татьяна Страхова, руководитель пресс-службы НАО "Центр "Омега", одной из компаний, эксплуатирующих олимпийские объекты.

"В настоящее время в отеле проходит акция "Футбольное лето". Условия акции: при бронировании с 4 по 14 июня номера в городе-отеле "Бархатные сезоны" цена для одного человека за койко-место составит всего одну тысячу рублей в сутки. У нас в отеле уже забронированы номера для "клиентских групп". Остальные номера свободны, и их могут бронировать все желающие. Все отели расположены рядом со спортивным дворцом "Фишт", где будут проходить все матчи, рядом море и горы. Гости могут получить все необходимые им услуги: от бесплатного Интернета до услуг ресторана и спортивных комплексов", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Страхова.

Стоит отметить, что среди стандартных услуг отели Сочи предлагают своим клиентам возможность пользоваться бассейнами, прачечными и утюжными, заказывать завтраки в номер, трансфер от и до аэропорта, прокат автомобилей, такси, пользоваться сейфами.

Гостям мундиаля надо позаботиться о миграционных документах

Несмотря на общую подготовку города к встрече гостей, персонал и руководство гостиниц отмечают сложности, с которым могут столкнуться приезжающие в Сочи иностранцы. Эти проблемы, как показал пример гражданина Израиля Владислава Трифонова, могут появиться из-за недооформленных миграционных документов.

Владислав Трифонов не смог устроиться в гостиницу, где забронировал номер из-за отсутствия у него миграционной карты. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" турист, он планировал приехать в Сочи на чемпионат по футболу, но после пережитого стресса отказался от этой поездки.

Мужчина побывал в Сочи с 12 по 18 мая, однако это время он не может назвать отдыхом. Из-за отсутствия миграционной карты он не смог разместиться не только в адлерском отеле, где забронировал номер, но и в других гостиницах Сочи.

"Было уже вечернее время суток. Я попросил оставить мои вещи в отеле и поехал на такси искать другие отели, где бы я мог остановиться. Мне везде было отказано. Нигде мне толком не могли объяснить, что от меня требуется и где мне надо взять миграционную карту", - рассказал Владислав Трифонов.

Он хотел вернуться за вещами в вышеупомянутую гостиницу, но заблудился. "Не мог найти этот отель. В конечном итоге какой-то таксист завез меня в горы и бросил там. Я очнулся без денег и вещей и пешком шел несколько километров, отбиваясь от диких собак. Обратился в полицию. Полиция вместе со мной начала поиски моих вещей, так как там был паспорт. Я просидел в полиции несколько дней. Побывал в двух больницах. В конце концов, после почти недельных поисков мои вещи и документы были обнаружены в отеле, в котором я их оставил. Я голодный, почти неделю без душа и сна, наконец, смог улететь в Израиль. Я считаю, если Россия, и в частности Сочи, привлекает сюда гостей, то власти обязаны создать условия для того, чтобы гости не оказывались в такой ситуации как я - между жизнью и смертью", - рассказал Владислав Трифонов.

Ситуация с Владиславом Трифоновым, по словам Татьяны Страховой, не является единичной. "Гости, которые по какой-то причине утратили или не получили при въезде в Россию свои миграционные карты, не могут быть размещены в отелях, так как отели, разместившие иностранных гостей без миграционных карт, облагаются штрафами", - пояснила Татьяна Страхова. Она отметила, что за нарушение миграционных правил предусмотрены штрафы для юридических лиц от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Она отметила, что, согласно ФЗ-109 "О миграционном учете иностранных граждан...", иностранец должен предъявить принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту. В случае порчи или утраты миграционной карты иностранец обязан в течение трех дней заявить об этом в ближайший территориальный орган федерального органа исполнительной власти по вопросам миграции, добавила Страхова, сославшись на российское законодательство.

В Сочи иностранцы по этому вопросу могут обращаться в отдел по вопросам миграции при полиции по адресу: улица Гоголя, 1. При этом, по словам Татьяны Страховой, миграционный отдел не работает круглосуточно, имеет два выходных, "поэтому человек, потерявший или забывший взять миграционную карту, рискует повторить историю гражданина Израиля".

В отделе полиции Сочи на улице Гоголя, 1, где занимаются миграционными вопросами, корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что "режим работы отдела не позволяет принимать иностранцев круглосуточно", а также рассказали о том, что здесь нередко собираются большие очереди.

Для решения проблем, аналогичных той, с которой столкнулся Владислав Трифонов, есть простые подходы, считает адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

"Вопросы получения миграционных карт в качестве сервиса должны быть разрешены либо службой гостиниц, либо сама миграционная служба должна круглосуточно быть готова выдать дубликат утерянной либо не полученной в аэропорту карты, чтобы не превращать короткий отдых иностранцев в Сочи в ад", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Охрименко.

Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".