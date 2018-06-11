Агван Овсепян. Фото Asatur Yesayants /Sputnik

11 июня 2018, 14:54

Глава Следственного комитета Армении подал в отставку

Глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян объявил сегодня своим подчиненным, что уходит в отставку.

О своем решении уйти в отставку Овсепян заявил на сегодняшней встрече с сотрудниками Следственного комитета Армении. Он не уточнил, что стало причиной отставки, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По словам Овсепяна, за прошедшие с момента создания Следственного комитета четыре года этот орган стал состоявшейся структурой. Агван Овсепян поблагодарил подчиненных за совместную работу на пути развития вневедомственного независимого следственного органа, призвав их "и дальше ответственно исполнять свои полномочия во благо страны, справедливости и правосудия", написала советник главы СК Армении Сона Трузян на своей странице в Facebook. 

Следственный комитет Армении был создан в 2014 году путем объединения следственных органов полиции и министерства обороны страны. Агван Овсепян занимал должность председателя СК Армении с июля 2014 года.

Овсепян также не уточнил, где и в какой должности планирует работать дальше, пообещав продолжить "активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность".

Информацией о том, кто может стать новым руководителем СК Армении, "Кавказский узел" пока не располагает.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июня подал в отставку председатель Кассационного суда Армении Арман Мкртумян, объяснивший свой уход желанием уступить место молодым. На следующий день, 6 июня, глава Специальной следственной службы Армении Ваграм Шагинян объявил о своем решении покинуть должность, указав, что он "не считает целесообразным продолжать службу в сложившихся условиях".

Примечание:

"Правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов", "Губернатор Армавирской области Армении подал в отставку", "Ректор Ереванского университета отказался уходить в отставку".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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