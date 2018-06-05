Глава Кассационного суда Армении подал в отставку

05 июня 2018, 14:18

Председатель Кассационного суда Армении Арман Мкртумян в своем заявлении об отставке отметил, что решил уступить место молодым.

Арман Мкртумян подал заявление в Высший судебный совет.

"Я работаю в Кассационном суде с 8 июля 1998 года. В этом году исполняется 20 лет со дня образования Кассационного суда Армении, я считаю, что настало время предоставить возможность опытным молодым специалистам проявить свои знания, силу и энергию в нелегком и ответственном деле дальнейшего развития системы правосудия и прецедентного права", - говорится в заявлении Мкртумяна, опубликованном агентством "Арменпресс".

В пресс-службе Кассационного суда Армении подтвердили информацию о подачи Арманом Мкртумяном прошения об отставки.

Предполагается, что Высший судебный совет обсудит данный вопрос на очередном своем заседании, в отсутствии Мкртумяна, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Конституционного суда.

"Кавказский узел" писал, что в 2013 году адвокаты выступали против методов работы Кассационного суда, в частности, "произвола при применении ряда законов".