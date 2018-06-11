Азербайджан сообщил об обстрелах четырех сел

11 июня 2018, 11:00

Вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха 97 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта, заявило сегодня министерство обороны Азербайджана. О жертвах не сообщается.

Обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов как с территории Армении, так и с территорий, расположенных близ сел, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении оборонного ведомства. По информации минобороны Азербайджана, были обстреляны позиции в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гушчу и Айрым Газахского района, а также на безымянных высотах на в Гедабекском районе. О жертвах не сообщается.

"Кавказский узел" писал, что 9 июня Азербайджан насчитал 84 обстрела за сутки с армянской стороны.

Представители Минобороны Нагорного Карабаха и Минобороны Армении пока не прокомментировали это заявление на своих сайтах на 10.50 мск.

О перемирии после обострения карабахского конфликта стороны объявили в апреле 2016 года. Однако противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны".В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Также в разделе "Справочник" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?"