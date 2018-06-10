10 июня 2018, 10:37

Азербайджан обвинил Армению в 84 обстрелах

Вооруженные силы Армении 84 раза нарушили режим перемирия за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Обстрелы азербайджанских военных сил велись из крупнокалиберных пулеметов как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении оборонного ведомства. 

Представители Минобороны Нагорного Карабаха и Минобороны Армении пока не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня Азербайджан насчитал 90 обстрелов за сутки с армянской стороны. В тот же день Нагорный Карабах сообщил о 200 нарушениях режима перемирия со стороны Азербайджана за неделю, с 3 по 9 июня.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года. Однако противостояния оно не остановило, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне карабахского конфликта в течение двух лет не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?также размещены в разделе "Справочник".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 95 обстрелов в зоне конфликта за сутки", "Азербайджан упрекнул Минскую группу ОБСЕ в пассивности", "Азербайджан усмотрел в визите Саакяна в США угрозу переговорам по Нагорному Карабаху".

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