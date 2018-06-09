Голодающих водителей в Махачкале на акции протеста сменили коллеги

09 июня 2018, 05:02

Группа из 15 водителей приступила к голодовке на конечной остановке маршрута 61А в поселке Семендер, сменив своих коллег. По словам голодающих, заметных сдвигов в решении их проблем нет, поэтому они продолжают акцию протеста.

"Кавказский узел" информировал, что 27 апреля 73 из 100 водителей маршрута №61А в столице Дагестана объявили забастовку в связи с недовольством условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая они начали голодовку в помещении на конечной остановке маршрута в поселке Семендер. Состав голодающих обновляется каждые пять дней, 3 июня к голодовке приступила пятая группа из 15 человек. Протестующие намерены продолжать голодовку, пока им не разрешат хотя бы на время тендера самостоятельно выбрать обслуживающую компанию и выйти на маршрут.

Бастующие водители оказались в сложном материальном положении – нет денег кормить семьи, нет средств, чтобы выплачивать долги за новые автобусы. Для большинства работа водителем – это единственный источник дохода их семей. Пытаясь отстоять свои права, они живут за счет помощи родных, друзей и соседей, говорится в материале "Семь историй: почему голодают водители в Махачкале" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", в котором приведены показательные истории участников акции протеста.

8 июня очередные 15 водителей приступили к голодовке на конечной остановке маршрута 61А в поселке Семендер в пригороде Махачкалы. При необходимости будут сформированы последующие группы водителей, и акция будет продолжаться вплоть до решения обозначенных протестующими проблем, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель голодающих Мухтар Саидов.

В новую группу голодающих попали в основном те, кто принимал участие в предыдущих потоках. Это сделано для того, чтобы не допустить к этой акции пожилых водителей, которые работают на маршруте, заявил "Кавказскому узлу" голодающий Мусаип Имаммурзаев.

По его словам, все голодающие круглосуточно находятся на месте проведения акции и отлучаются только при острой необходимости. Общее состояние у голодающих удовлетворительное, в течение дня медицинская помощь не понадобилась, сообщил он.

В решении вопросов участников акции существенных сдвигов нет, пояснил "Кавказскому узлу" представитель бастующих Алидибир Искантиев. По его словам, в ходе встречи врио главы республики Владимира Васильева с бизнес-сообществом 6 июня он не смог озвучить вопросы, связанные с забастовкой водителей, но после встречи у него состоялась беседа с представителем администрации главы и правительства Дагестана. По словам Искантиева, чиновник сообщил ему, что руководство республики в курсе ситуации с водителями, она находится под личным контролем прокурора республики, и следует ожидать правовой оценки от прокуратуры.

29 мая прокурор республики Денис Попов на встрече с представителем голодающих пообещал взять под личный контроль их проблему. 31 мая в мэрии сообщили, что проверки, со своей стороны, начали трудовая инспекция и УБЭП. Запланированная на 4 июня встреча с Поповым не состоялась, но сотрудники прокуратуры попросили их дать объяснения в рамках проверки. На следующий день встреча также была отменена из-за командировки прокурора.

Искантиев отметил, что о ходе о проводимой прокуратурой проверки ему ничего неизвестно. Он пояснил, что ждет приема у прокурора республики, но не знает, когда эта встреча может состояться.

Водители рассказали, что их вынудило прибегнуть к голодовке

Водитель Мухтар Саидов, имеющий 10-летний стаж на рынке пассажирских перевозок, рассказал, что на маршрутной линии 61А работает более восьми лет. Со слов Саидова, работая на этом маршруте, он содержал семью из пяти человек, кроме того, один из его четверых детей является инвалидом.

Сейчас выживаем благодаря пенсии сына по инвалидности и маленькому огороду у дома, отметил водитель.

По его словам, выбрать столь радикальный способ протеста заставили власти, в течение длительного срока не обращавшие внимания на проблемы, о которых заявляли протестующие. Только после отсутствия какой-либо реакции со стороны чиновников водители были вынуждены прибегнуть к голодовке, уточнил Саидов. "Более или менее теперь нас услышали", - добавил он.

Один из протестующих водителей Ислам Сауев рассказал "Кавказскому узлу", что работает на линии 61А в течение семи месяцев. Сауев сообщил, что являлся единственным кормильцем семьи из шести человек, а сейчас вся семья держится на пенсии его отца, которой ни на что не хватает. По словам Сауева, празднование Уразы-байрама сопряжено с определенными финансовыми тратами, но из-за трудного финансового положения он не знает, как с этим быть.

Пост Рамадан (Рамазан) так назван в честь девятого месяца мусульманского календаря. В этом месяце ангел Джабраил, по преданию, передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, которое стало основой Корана - священной книги мусульман. Завершается месяц Рамадан праздником разговения Ураза-байрам (другое название - Ид ал-Фитр). До наступления Уразы-байрама мусульманами должен быть выплачен религиозный налог закят-уль-фитр. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

Сауев рассказал, что присоединился к забастовке из-за несогласия с политикой, проводимой обслуживающей маршрут компанией, а выбрать голодовку как форму протеста его и коллег вынудили власти, которые не замечали протест водителей.