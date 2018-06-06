Водители в Махачкале рассказали об условиях прекращения голодовки

06 июня 2018, 03:01

Участники акции протеста водителей в Махачкале намерены продолжать голодовку до тех пор, пока им не разрешат хотя бы на время тендера самостоятельно выбрать обслуживающую компанию и выйти на маршрут, рассказали участники акции.

Как информировал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая они начали голодовку в помещении на конечной остановке маршрутного такси в поселке Семендер. Состав голодающих обновляется каждые пять дней, 3 июня к голодовке приступила пятая группа из 15 человек. Запланированная на 4 июня встреча с прокурором Дагестана не состоялась, однако сотрудники прокуратуры попросили их дать объяснения в рамках проверки. Встреча с прокурором была перенесена на 5 июня.

29 мая прокурор Дагестана Денис Попов на встрече с представителем голодающих пообещал взять под личный контроль их проблему. 31 мая в мэрии сообщили, что проверки, со своей стороны, начали трудовая инспекция и УБЭП.

Запланированная на 5 июня встреча прокурора Дагестана Дениса Попова с бастующими водителями не состоялась из-за того, что Попов находился в командировке, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель голодающих Алидибир Искантиев.

Искантиев затруднился назвать дату следующей встречи. По его словам, в ведомстве ему пояснили, что идет проверка всех организации и обслуживающих компаний на рынке пассажирских перевозок Дагестана.

Искантиев также рассказал, что с ним связался один из чиновников городской администрации, который сообщил, что при возбуждении уголовного дела в отношении компании, обслуживающей маршрут 61А, городская администрация аннулирует в одностороннем порядке договор на обслуживание данного маршрута и передаст маршрут той компании, с которой согласны сотрудничать бастующие водители.

«Администрация города планирует расторгнуть (договор) в одностороннем порядке», - сообщил Искантиев.

По словам представителя голодающих, против обслуживающей компании планируется возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ ("мошенничество").

Для того, чтобы определить тяжесть содеянного, работникам прокуратуры нужно было уточнить количество пострадавших, и у них были взяты объяснительные, рассказал Искантиев.

Он также отметил, что от того, в течение какого срока прокуратура возбудит уголовное дело в отношении обслуживающей компании, зависит, когда водители прекратят голодовку

На месте голодовки находятся все 15 человек, заявленные в списке, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель бастующих водителей Мусаип Имаммурзаев.

По его словам, все участники голодовки круглосуточно находятся на месте проведения акции и отлучаются только при крайних обстоятельствах. Медицинская помощь участникам голодовки за минувший день не понадобилась, сообщил Имаммурзаев.

По словам представителя бастующих Мухтара Саидова, водители намерены продолжать голодовку до тех пор, пока им не разрешат хотя бы на время тендера самостоятельно выбрать обслуживающую компанию и выйти на маршрут.

Саидов сообщил, что водители большинством голосов приняли решение продолжать голодовку до тех пор, пока не будут выполнены ключевые требования: расторжение договора на обслуживание данной маршрутной линии и передача линии под юрисдикцию той обслуживающей компании, с которой согласны сотрудничать водители.

Помимо этих требований остаются в силе и те, которые были ранее провозглашены в общем заявлении, но при выполнении ключевых требований водители прекратят голодовку, заявил Саидов.

Саидов выразил надежду, что ситуация с бастующими разрешится до конца пятидневного срока голодающей группы, однако он не исключил, что будут сформированы дополнительные группы голодающих в случае, если процесс решения проблем водителей затянется.

Водитель Гусейн Шейхвалиев работает на линии 61А в течение года. По его словам, в настоящее время его семья выживает только за счет зарплаты супруги, которая составляет 10 тысяч рублей, и этих денег не хватает.

По словам мужчины, он также "влез в долги", чтобы приобрести новый микроавтобус, и общая сумма долга составляет 300 тысяч рублей.

Шейхвалиев отметил, что присоединился к забастовке из чувства солидарности с коллегами, а голодовку выбрал как самый реальный способ быть услышанным столичными и республиканскими властями.